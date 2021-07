Louis-Philippe Dumoulin au volant ce week-end

Après plus mois d’attente, c’est avec engouement que le vétéran pilote Louis-Philippe Dumoulin et Dumoulin Compétition seront en piste ce dimanche dans le cadre d’un programme double de la série NASCAR Pinty’s. L’évènement se tiendra sur le bol pavé d’un tiers de mille du Sunset Speedway, à Innisfil, en Ontario.

Le plus jeune des Dumoulin est plus que prêt à retourner en piste, tant physiquement que mentalement. La préparation physique était constante, ainsi que l’entraînement en karting avec l’appui de Karting Trois-Rivières et PSL Karting, soit un des plus importants préparateurs de kart en Amérique situé à 12 minutes du domicile du pilote.

« Cette année marque la dixième saison complète en série NASCAR Pinty’s avec nos partenaires WeatherTech Canada et le Groupe Bellemare. Notre objectif est de remporter ensemble un troisième titre en 2021. Je vous assure que le spectacle sera relevé », lance celui qui a été intronisé l’automne dernier au Temple de la renommée du sport automobile canadien.

« WeatherTech est ravi d’entamer sa dixième année de partenariat avec Dumoulin Compétition et fier de compter sur Louis-Philippe (Dumoulin) comme pilote à l’avant-plan. La détermination et la précision que toute l’équipe applique à sa préparation et à sa stratégie de compétition s’alignent parfaitement avec notre engagement à dépasser les attentes de nos clients. Avec

de nombreux championnats à son actif et une récente intronisation au Temple de la renommée du sport automobile canadien, nous sommes fébriles d’être de retour sur la piste en 2021 et impatients de voir ce que Louis-Philippe et Dumoulin Compétition nous réservent », ont pour leur par témoigné Tony Page et Joe Magri, propriétaires de WeatherTech Canada.

Le Trifluvien a également effectué des essais sur différentes pistes avec la nouvelle voiture #47 WeatherTech Canada/Groupe Bellemare conçue en 2021, afin de peaufiner les derniers réglages en vue du début de la saison officielle.

« Tous les membres, partenaires et amateurs de l’équipe #47 WeatherTech Canada/Groupe Bellemare sont fébriles. La nouvelle saison, concentrée sur les mois d’août et septembre, comprend quatre tracés routiers et sept ovales. Cela représente une charge de travail importante pour toutes les équipes. Nous visiterons des pistes intéressantes où nous

étions performants les années précédentes. Nous sommes confiants d’obtenir des résultats à la hauteur de la quête du championnat », a ajouté le pilote.

Louis-Philippe Dumoulin a accumulé un record enviable depuis ses débuts en série Pinty’s en 2009. Il a cumulé deux titres de champion (2014 et 2018), 10 victoires, 58 Top-5 et 84 Top-10 en 116 départs.