Louis-Philippe Dumoulin au Temple de la renommée

Louis-Philippe Dumoulin fait partie des 15 nouveaux membres élus au Canadian Motorsport Hall of Fame. Celui qui a remporté deux championnats des pilotes en NASCAR Pinty’s (2014 et 2018) n’a pas volé sa place.

WeatherTech Canada a tenu à féliciter son pilote de course, le décrivant comme un pilote honnête et dédié en piste, qui a su se monter une équipe de course professionnelle très solide.

«Je ne m’attendais vraiment pas ça, pour être bien franc et ç’a été toute qu’une nouvelle. C’est extrêmement positif parce que c’est big accéder au hall of fame avec un paquet de gros noms. C’est le fun, surtout que dans ma carrière, je suis loin d’avoir terminé ce que j’ai voulu accomplir alors j’ai encore plein de bonne années devant moi», témoigne le Trifluvien.

«C’est vraiment un travail d’équipe. C’est grâce à tout le monde qui a travaillé chez Dumoulin Compétition et à tout le monde qui a cru en moi en début de carrière. Je prends ça avec humilité parce que la course automobile, c’est un travail d’équipe.»

La soirée d’intronisation devait se tenir au Canadian International Autoshow (CIAS), en février prochain, à Toronto. L’événement sera remplacé par une soirée virtuelle en raison de la pandémie actuelle.