Louis-Philippe Dumoulin arrive à Trois-Rivières au sommet du classement des pilotes

NASCAR PINTY’S. Louis-Philippe Dumoulin a su s’imposer avec patience et stratégie, dimanche soir, sur le circuit ovale du Edmonton International Raceway. Qualifié quatrième plus tôt dans la journée, Louis-Philippe Dumoulin a su maintenir la voiture WeatherTech Canada/Groupe Bellemare à l’avant tout au long de l’épreuve.

Le #47 s’est accroché aux meneurs jusqu’à la neutralisation survenue au 268e tour de cette course qui en comptait 300. Relancé de la file extérieure, le Trifluvien a su laisser la voiture du meneur et celle de la troisième position se battre sur des pneus en fin de vie. Il a ensuite profité d’une ouverture à l’intérieur pour se faufiler en tête avec seulement 17 tours à faire.

«Nous avons gagné! Je suis tellement fier de toute l’équipe, surtout après les problèmes rencontrés à Saskatoon», a commenté Louis-Philippe Dumoulin après la course.

«La bataille avec les Tagliani et Lacroix a été propre et la voiture était parfaite grâce au travail extraordinaire de toute l’équipe. Nous passons maintenant au Grand Prix de Trois-Rivières et nous arrivons en force!»

Cette course marquait la mi-saison de la série NASCAR Pinty’s et cette victoire place Louis-Philippe Dumoulin de nouveau en tête du classement des pilotes, 4 points devant Cole Powell (282 points) et 9 points devant Marc-Antoine Camirand (277). (Source: Dumoulin Competition)