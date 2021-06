Louis-Jacob, 9 ans, harpiste de talent

Louis-Jacob Chandonnet aurait pu être attiré par n’importe quel instrument : la guitare, le piano ou encore le violon, comme son grand frère. Mais c’est plutôt la harpe qui l’a captivé dès les premiers instants.

Une mélodie harmonieuse s’échappe de la salle du Conservatoire de musique de Trois-Rivières où l’on avait rendez-vous pour l’entrevue. Sa harpe appuyée contre lui, Louis-Jacob est calme et manie habilement l’instrument qui s’avère aussi grand que lui.

Le jeune garçon de 9 ans a découvert la harpe à la maternelle. Il avait vu la harpiste trifluvienne Valérie Milot en concert. « J’ai trouvé ça vraiment beau », se souvient-il.

Il a eu l’occasion d’essayer la harpe. «Je trouvais ça facile et c’était vraiment beau. J’ai ensuite fait l’audition.»

Louis-Jacob apprend à jouer de la harpe depuis maintenant trois ans sous les bons conseils de sa professeure, Valérie Milot. Il est élève de deuxième année niveau préparatoire du Conservatoire de musique.

«La harpe, ça me calme. J’ai le syndrome Gilles de la Tourette et je vois que ça m’aide et que ça me calme de jouer de la harpe. »

Ses airs préférés sont sans aucun doute ceux qui ont un tempo rapide et des glissandos… et qui demandent de taper sur la harpe, à la manière d’une percussion ! « J’aime l’énergie de ces pièces. »

Quatre médailles d’or

Avant de se lancer dans la pratique de la harpe, Louis-Jacob Chandonnet a aussi touché au piano, au chant, au xylophone et à la flûte à bec. Il consacre environ 1 h 30 à la pratique de la harpe tous les jours à travers la routine du quotidien.

Et il progresse rapidement, constate sa mère, Isabelle Normandin. Surtout cette année. «On a de moins en moins besoin de le pousser pour qu’il pratique. On le sent motivé. En commençant la harpe, il a dû apprendre à lire la musique en clé de sol et en clé de fa. Ça a été un bon défi. Là, sa lecture à vue s’est beaucoup améliorée et il a vraiment été rapide sur sa progression dans la dernière année. »

Louis-Jacob a d’ailleurs participé – avec succès ! – à plusieurs concours dans la dernière année.

Dans les derniers mois, « l’élève en or » du Conservatoire a mis la main sur la médaille d’or dans la catégorie «Festival 10 ans et moins » du Festival-concours de musique classique de Pierre de Saurel. Au Festival-concours de musique de Sherbrooke, il a remporté la médaille d’or dans la catégorie «Récital harpe/piano -9-10 ans », ainsi que le premier prix de la catégorie «Récital 6-11 ans ».

Il s’est également démarqué au Concours de musique de la -Capitale en obtenant la médaille d’or lors de l’étape préliminaire de la catégorie «Harpe défi 9-21 ans». Il a obtenu la 4e place en grande finale parmi des harpistes ayant plus d’expérience que lui.

Au Concours-Solistes et petits ensembles de la FHOSQ de Victoriaville qui a eu lieu cette année en mode virtuel, il s’est vu accorder une 4e médaille d’or avec sa performance.

Le 30 mai dernier, lors du dévoilement des 30 finalistes du Concours OMNI de l’Orchestre Métropolitain, Louis-Jacob ne s’est pas taillé une place en finale, mais il a obtenu le prix Coup de cœur du jury dans la catégorie «-7-11 ans cordes».

« J’ai appris à mieux gérer mon stress. Maintenant, avant un concours ou un spectacle, j’ai hâte de jour, confie le jeune harpiste de 9 ans. Les concours me donnent une belle expérience. Je suis fier de m’amuser dans tout ça et de me faire de l’expérience et d’apprendre ce que je dois améliorer. »

De concours en concours, les juges s’entendaient sur la musicalité naturelle du Trifluvien. «Il était très ouvert aux commentaires des juges et il tentait de les écouter au mieux pour les mettre en pratique de fois en fois », souligne la maman.

Louis-Jacob Chandonnet se plaît aussi à composer des pièces à la harpe.« J’aime composer parce que je peux mettre tout ce que j’aime dans la pièce.» Le jeune harpiste en présentera d’ailleurs une bientôt sur sa page Youtube Petit Harpiste – LouisJ Chandonnet.