Louer un vélo au centre-ville

Crédit photo : Photo courtoisie

CENTRE-VILLE. Un service de location de vélos est disponible directement au centre-ville de Trois-Rivières, au 500, rue du Fleuve – pavillon de services du parc portuaire.

Tout comme l’année dernière, les Vélos de quartier mettent à la disposition de tous 12 vélos pour location.

La location coûte 5$ pour deux heures ou 10$ pour plus de deux heures, jusqu’à un maximum de 8 heures. Cela inclut également un casque et un cadenas.

Le pavillon de services sera ouvert de 10 h à 19 h, du jeudi au dimanche inclusivement, jusqu’au 26 août.Au moment de la location, le paiement doit se faire en argent comptant.

De plus, une carte de la ville présentant divers points d’intérêt et activités sera offerte aux locateurs dans le but d’agrémenter leur expérience.