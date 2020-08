L’OSTR entreprend une tournée estivale

Souhaitant rejoindre les amateurs de musique de la grande région de la Mauricie et offrir, par la même occasion, la possibilité à plusieurs de ses musiciens de se retrouver et de travailler ensemble, l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières lance «L’Orchestre sur la route», une tournée à travers la région qui amènera la musique dans des lieux inédits afin d’offrir une animation musicale accessible et gratuite au grand public.

Ce projet, qui se déroulera sur cinq jours pendant le mois d’août, propose deux groupes de musique de chambre par jour qui donneront chacun 2 à 3 concerts extérieurs d’une durée d’environ 40 minutes. De la musique classique accessible à un grand public à la musique du monde issue de cultures diverses, en passant par le jazz et les grands classiques de la chanson française, les oeuvres présentées pendant cette période sauront ravir tous les amateurs de musique.

Samedi 15 août

Duo de violons

En avant-midi au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac puis sur l’heure du dîner au Sea Shack au bord du lac

Quatuor cordes et clarinette

En début d’après-midi Jardin des Ursulines (13 h)

Jeudi 20 août

Quatre filles et leurs cors

En avant-midi à la Résidence Yamachiche puis à Louiseville au Parc du Tricentenaire (11 h 45)

En début d’après-midi à l’Auberge du Lac St-Pierre (13h15)

Duo percussion et flûte

À l’heure de l’apéro au Jardin des Ursulines (17 h 30)

Dimanche 23 août

Quatuor cordes et flûte

En avant-midi au Bureau d’information touristique de Bécancour (10 h 30) et au Quai Ste-Angèle (11 h 30)

Quintette de cuivres

En après-midi à la Promenade Saint-Maurice et à la Marina de Grand-Mère

Samedi 29 août

Duo basson et violoncelle

En avant-midi au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Parc des chenaux (11 h 15) et sur l’heure du dîner au Club de golf Le Métabéroutin.

Trio Jazz

En après-midi au Baluchon Éco-villégiature à St-Paulin (14 h 30), à St-Élie-de-Caxton (16 h)

En début de soirée au Parc des Chenaux de Trois-Rivières (18 h)

Dimanche 30 août

Duo violon et guitare

En avant-midi à Boréalis (10h15) et au Jardin des Ursulines de Trois-Rivières (12 h 15)

Trio Jazz

En après-midi au Port de Trois-Rivières (13 h 30) et à l’heure de l’apéro au Club de Golf Ki-8-Eb