L’OSTR en mode Pink Floyd et Hollywood

MUSIQUE. L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) ajoute à sa saison régulière deux collaborations qui le mèneront sur les scènes du Centre national des arts d’Ottawa, de la Place des arts de Montréal et du Grand Théâtre de Québec.

À la suite du succès du premier opus Space, The Wall Live Experience, l’équipe du producteur Richard Petit, poursuit son exploration de l’œuvre de Pink Floyd cette fois-ci en mode symphonique en compagnie de l’OSTR, le samedi 8 décembre à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts de Montréal.

Ce voyage unique en son genre dans l’imaginaire du groupe culte en revisite les meilleures chansons, incluant la pièce maîtresse Echoes. Des débuts du groupe avec The Piper at the Gates of Dawn jusqu’à The Division Bell, ce spectacle est une véritable expérience immersive avec ses projections et ses jeux de lumière qui rythment chaque numéro.

Un soir à Hollywood

Compositeur, pianiste, interprète et chef d’orchestre français, le mythique Michel Legrand effectuera un retour attendu au Canada avec un nouveau ciné concert Un soir à Hollywood qui revisitera ses plus belles œuvres composées pour le cinéma.

Récipiendaire de trois Oscar et de sept Grammy, Michel Legrand a composé la musique de nombreux succès du septième art, dont Les Parapluies de Cherbourg, L’affaire Thomas Crown, L’été 42 et Yentl.

Lors de sa tournée qui le mènera à Ottawa, à Montréal, à Québec en juin 2019, il sera accompagné de soixante musiciens de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières avec, pour l’occasion, un trio jazz et la participation du chef Adam Johnson.

Appuyées d’extraits de films projetés sur grand écran, ces œuvres, et bien d’autres, seront au programme de ce concert qui rendra également hommage à Steve McQueen et à Barbra Streisand.

Ce concert symphonique avec projections de films sera présenté au Centre national des arts d’Ottawa le samedi 8 juin 2019, à la Place des arts de Montréal le dimanche 9 juin 2019 et au Grand Théâtre de Québec le mercredi 12 juin 2019.

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières offre aux mélomanes de la Mauricie un forfait incluant un billet de concert et le transport en autocar, en partance de Trois-Rivières, pour la représentation du 12 juin 2019 à Québec. Ce forfait est maintenant en vente au coût de 135 $ (taxes incluses) aux bureaux de l’OSTR au 819 373-5340 poste 1.