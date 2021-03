L’OSTR de retour en salle… à Shawinigan!

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) retrouvera son public le 11 avril à l’occasion de son grand concert Gershwin et Beethoven.

Le concert sera présenté au Centre des arts de Shawinigan. Au programme : plusieurs oeuvres enlevantes du compositeur autrichien Johann Strauss ainsi qu’une des oeuvres les plus connues du répertoire américain, la Rhapsody in Blue de Gershwin, éclatant mélange de musique classique et jazz qui prendra vie sous les doigts du brillant pianiste québécois Wonny Song.

Le tout se terminera par la célèbre 5e symphonie de Beethoven portée par les musiciens de l’OSTR et son chef attitré, Maestro Jean-Claude Picard.

Il est possible de se procurer des billets dès maintenant soit directement en ligne via notre site web www.ostr.ca ou directement en contactant la billetterie du Centre des arts de Shawinigan au 819 539-6444.

Le Quatuor Nelligan en webdiffusion

Dans l’objectif d’offrir aux mélomanes de la région des concerts de musique de chambre faisant traditionnellement partie de sa série Matinées en musique, l’OSTR annonce la webdiffusion du concert offert par le Quatuor de saxophones Nelligan avec le programme Tango et Nostalgie. Ce concert est disponible gratuitement jusqu’au 3 avril prochain au www.ostr.ca.

Le Quatuor de saxophones Nelligan propose un programme varié alliant musique du monde, musique classique, musique de film et chanson populaire. Le tango du compositeur colombien Romero, les chansons d’Harmonium et de Jacques Brel, la musique de film de Vladimir Cosma et celle de George Gershwin figurent au programme.