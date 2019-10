L’organisme Autonomie Jeunesse déménage son centre de jour

L’organisme Autonomie Jeunesse déménagera son centre de jour au 3545 de la rue de Courval. Après de nombreuses années à enchaîner les baux de location, l’organisme a acquis un bâtiment pour y tenir ses activités.

Autonomie Jeunesse, qui œuvre en Mauricie et au Centre-du-Québec, a pour mission de favoriser l’insertion sociale de jeunes présentant des difficultés sur les plans personnel, social et professionnel.

Les services sont divisés en deux volets : l’hébergement et le centre de jour qui permet aux jeunes de terminer leurs études secondaires et d’acquérir de multiples compétences par le biais d’ateliers.

«On a eu une opportunité en or pour acheter la bâtisse qui appartenait à des religieuses, indique Micheline Gauthier, cofondatrice et directrice d’Autonomie Jeunesse. Ça va nous permettre de se développer étant donné qu’on n’aura plus à déménager constamment notre centre de jour.»

Des démarches auprès de la Ville ont été entreprises afin d’obtenir une dérogation au zonage qui permettra de faire de l’endroit un centre de jour. Rappelons que l’organisme offre un service d’hébergement depuis 2003. Le centre de jour a quant à lui ouvert ses portes en 2004 afin de contrer le décrochage scolaire.