L’Orchestre Pop débarque dans le Far West

MUSIQUE. La deuxième saison de l’Orchestre Pop de Trois-Rivières prendra son envol les 24 et 25 novembre dans le cadre d’un Grand Saloon symphonique.

Pour l’occasion, l’Orchestre recevra le groupe country Les Ticky Jones qui entraînera le public dans une musique énergique et des chansons originales. Des grands succès seront aussi interprétés dans un habillage orchestral, dont des chansons de Willy Lamothe, Johnny Cash, Shania Twain et Jean Lapointe.

L’Orchestre Pop proposera également des succès du grand et du petit écran avec la participation de l’ensemble vocal Zone Jazz. C’est ainsi que l’on entendra Bonanza, Il était une fois dans l’ouest, L’homme à l’harmonica, Le bon, la brute et le truand et plusieurs thèmes musicaux de films western.

Plus de 50 musiciens seront sur scène.

Deux représentations sont à l’horaire, soit le 24 novembre à 19h30, ainsi que le 25 novembre à 14h, à la Maison de la culture de Trois-Rivières. Les billets sont en vente au 819 380-9797 ou enspectacle.ca. Un abonnement aux trois concerts de la programmation est aussi disponible.