L’OMH maintient ses services essentiels

Pour faire suite aux annonces faites par le gouvernement du Québec le 23 mars et en conformité avec les directives reçues de la Société d’habitation du Québec, l’Office municipal d’habitation (OMH) de Trois-Rivières ferme ses bureaux, mais maintient ses services essentiels.

Un service de relève téléphonique est en place pour les urgences en tout temps. Toutefois, seules les réparations urgentes seront effectuées, compte tenu des circonstances.

Les entreprises de déménagement étant aussi considérées comme essentielles, les locataires qui s’étaient vu attribuer un logement et devaient emménager prochainement pourront le faire, de même que les locataires qui doivent déménager et rendre leur logement. Les personnes concernées seront contactées pour la réception ou le retour des clés.

Tous les lieux communs ou de rassemblement de l’Office restent fermés, y compris les maisons de quartiers et les locaux prêtés à nos partenaires. Toutes les réunions sont annulées.

Plusieurs employés de l’OMH sont présentement en télétravail, tandis que les équipes de concierges et préposés à l’entretien sont mobilisées afin d’assurer et d’augmenter les tournées de nettoyage et de désinfection de tous nos immeubles, locaux et bureaux.