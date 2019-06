L’Office municipal d’habitation au cœur d’une exposition

Dans le cadre de son 50e anniversaire, l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR) présente l’exposition «Vous loger, nous habite!» au Musée POP jusqu’au 12 janvier 2020.

Cette exposition, réalisée par l’OMHTR, retrace les grands moments de l’histoire de l’organisme, de sa fondation à aujourd’hui, en passant par la fusion municipale et les autres défis rencontrés au fil des années.

Trois grandes périodes sont visitées pour l’exposition: la rénovation urbaine et le relogement, l’impératif de loger les aînés et la fusion municipale et les défis des années 2000. L’exposition se termine en évoquant le fonctionnement de l’organisme et son utilité sociale par le biais de témoignages de locataires.

Les visiteurs seront sensibilisés à la place accordée au développement durable depuis 2006, en plus de la participation démocratique des locataires aux destinées de l’Office.

À travers les nombreuses coupures de presse qui parsèment l’exposition «Vous loger, nous habite!», on retrouve une maquette d’une partie des installations de l’Office municipal d’habitation.

«Nous sommes fiers d’offrir une exposition qui retrace les 50 ans de l’OMHTR afin de faire découvrir l’impact de l’organisme dans notre tissu social. Une mission du musée est de rendre le Québécois fier, montrer ce qui nous distingue. L’OMHTR s’inscrit dans cette lignée de fierté», soutient Valérie Therrien, directrice générale du Musée POP.

L’exposition est accessible gratuitement.