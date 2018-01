L’œuvre de Marcel Barbeau en vedette au Centre d’exposition Raymond-Lasnier

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ARTS VISUELS. Pour lancer les activités de son 50e anniversaire, le Centre d’exposition Raymond-Lasnier présente l’exposition Marcel Barbeau. Vibrato, qui se veut un regard sur la période new-yorkaise de l’artiste.

L’exposition est réalisée à partir des œuvres de la collection permanente du Musée d’art de Joliette. La période new-yorkaise de Marcel Barbeau, décédé en 2016, représente un moment effervescent au cours duquel il a exploré les possibilités de la couleur et de l’art optique.

«Il s’agit d’une période très intéressante de la carrière de Marcel Barbeau. Il s’est exilé à New York pendant quelques années pour jouer avec l’art optique. C’est survenu à la suite d’un concert à Montréal, d’où il est ressorti transformé. Il s’est mis à dessiner comme un fou et à lire sur l’art optique, qui en était à ses balbutiements. Marcel Barbeau a fait partie de la première vague d’artistes en art optique. Il a arrêté après quelques années parce qu’il avait mal à la tête et n’était plus capable», raconte Jean-François Bélisle, directeur du Musée d’art de Joliette qui a conçu cette exposition itinérante.

«Ces œuvres sont de petits trésors qu’on a depuis très longtemps et qui n’avaient pas encore été exposées. C’est important de pouvoir les montrer. C’est une très belle sélection. On est chanceux. On a aussi pu mettre la main sur les dessins d’origine réalisés à la suite de son écoute du concert. Ils ont été empruntés de la collection des archives nationales», ajoute-t-il.

L’exposition retrace l’avant, le pendant et l’après période new yorkaise de Marcel Barbeau. Le mouvement, le rythme et la musique constituent des clés qui permettent de mieux saisir l’ensemble que constitue son œuvre.

Sa production monumentale s’échelonne sur près de 70 ans, faisant de Marcel Barbeau l’un des artistes les plus importants de l’histoire de l’art canadien.

Programmation d’activités

Plusieurs activités gratuites seront présentées au cours du mois de février en lien avec cette exposition:

11 février, 14h: projection de l’ONF du documentaire Les enfants du Refus global, réalisé par Manon Barbeau

18 février, 7 et 11 mars, 10h: activité familiale de création (7 ans et plus)

18 février, 14h: conférence de Ninon Gauthier, critique et historienne de l’art (en collaboration avec les bibliothèques de Trois-Rivières)

Réservation obligatoire pour les activités : 819 372-4611

L’exposition sur l’œuvre de Marcel Barbeau est présentée jusqu’au 25 mars.