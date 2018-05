Lock-out à l’UQTR: une école d’été annulée

Crédit photo : Photo - Archives

LOCK-OUT. En raison du décret du lock-out des professeurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), l’école d’été Recherche qualitative UQTR qui devait s’y ternir du 14 au 18 mai a été annulée.

Les responsables de la revue scientifique Approches Inductives, qui organisent cette école d’été, souhaitaient attendre de voir si le lock-out pouvait se régler au cours des prochains jours avant de prendre une décision.

«Cela dit, nous avons appris que l’UQTR a communiqué avec les participants pour annuler, sans nous avertir. L’école d’été organisée en partenariat avec la Formation continue de l’UQTR devant se dérouler à l’UQTR du 14 au 18 mai est donc annulée. Est annulé aussi le cours crédité auquel certains participants s’étaient inscrits», indique François Guillemette, membre de la direction de la revue, dans un courriel envoyé aux abonnés de la publication.

M. Guillemette déplore aussi la décision de l’UQTR considérant que les frais d’inscription à cette école d’été devaient être versés au budget de fonctionnement de la revue Approches inductives. «La direction de l’UQTR se trouve donc à priver cette revue du financement provenant de cette école d’été, alors qu’il y aurait probablement eu d’autres possibilités d’arrangement», souligne-t-il.

François Guillemette et Jason Luckerhoff, professeur à l’UQTR et codirecteur de la revue, demeureront responsables bénévolement de cette école.

Rappelons qu’en raison du lock-out, la loi interdit aux professeurs de faire quoi que ce soit en lien avec leur fonction.

Ainsi, les professeurs ne peuvent plus, sous aucune considération, effectuer des tâches telles que la correction de travaux d’étudiants, la remise des notes de la session d’hiver, la supervision de stage, l’encadrement des étudiants embauchés pour la période estivale ainsi que l’encadrement des étudiants de cycles supérieurs, la réalisation et la supervision de travaux de laboratoire, l’organisation de colloques ou de congrès devant se dérouler à l’UQTR ou ailleurs, etc. (M.E.B.A.)