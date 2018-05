Lock-out à l’UQTR: le blitz de négociation commence

LOCK-OUT. Le recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Daniel McMahon, et l’ensemble des membres du Conseil d’administration amorcent une séance marathon de négociation aujourd’hui avec le Syndicat des professeurs et professeures, sous la gouverne du conciliateur Gilles Lachance.

Par voie de communiqué, l’UQTR affirme avoir l’intention de poursuivre la négociation avec les représentants de la partie syndicale «sur la base d’une compréhension commune de la situation réelle de notre université et des enjeux auxquels toute la communauté universitaire doit faire face».

«Nous souhaitons ardemment que le lock-out soit le plus court possible au bénéfice de tous les membres de la communauté universitaire, incluant nos professeur(e)s à qui nous vouons le plus grand respect et garantissons tout notre dévouement», soutient la direction de l’UQTR.