L’occasion de faire réparer ses objets brisés

TROIS-RIVIÈRES. C’est le 23 novembre qu’aura lieu le fameux Vendredi fou et ses rabais. Certaines organisations encouragent la tenue d’une journée sans achats pour riposter à cette journée de magasinage, mais de son côté, Environnement Mauricie préfère susciter la réflexion à travers un Café-réparation.

Il s’agira du premier Café-réparation à se tenir du côté de Trois-Rivières. Des initiatives du même genre ont déjà été faites ailleurs dans la région. En après-midi et en début de soirée le 23 novembre, des réparateurs bénévoles seront disponibles pour effectuer la réparation d’objets du quotidien: petits appareils électriques, ordinateurs, téléphones présentant des bogues informatiques, vêtements, rideaux, etc.

«La journée du Vendredi fou, les gens achètent à outrance. On souhaite lutter contre cette surconsommation à notre façon. Réparer un objet défectueux, c’est lui donner une deuxième vie, souligne Thierry Archambault-Laliberté, responsable du projet chez Environnement Mauricie.

«On n’a plus le réflexe de faire réparer nos objets brisés. On voit aussi, sur le marché, des appareils qui ne sont plus faits pour être réparés. Par exemple, on y retrouve des pièces collées plutôt que vissées. Pour pouvoir vendre un article moins cher, des compagnies utilisent des pièces de moins bonne qualité. Le Café-réparation est une occasion de reprendre le contrôle de nos objets», ajoute-t-il.

Déjà, une dizaine de réparateurs bénévoles ont manifesté leur intérêt pour cette activité qui se déroulera à la Maison de la solidarité de Trois-Rivières (1060, rue St-François-Xavier). Les réparations se feront sans aucuns frais.

«La réparation n’est pas garantie, mais c’est garanti que nos bénévoles essaieront de le réparer», note M. Archambault-Laliberté.

Environnement Mauricie recherche encore des réparateurs bénévoles, notamment des personnes à l’aise avec la couture. Également, les gens débrouillards et polyvalents en général intéressés à donner un coup de main sont invités à contacter Thierry Archambault-Laliberté à talaliberte@environnementmauricie.com.

Ce premier Café-réparation est organisé en collaboration avec l’organisme COMSEP et la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Trois-Rivières. Environnement Mauricie souhaite organiser d’autres activités du même genre ailleurs en Mauricie au cours des prochains mois.