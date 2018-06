«L’objectif est de recruter, car on le sait qu’on a une pénurie de main-d’œuvre» – Pierre-Louis Paquin

DÉCOUVERTE. De jeunes comptables, administrateurs, fiscalistes et entrepreneurs sont en visite pour un pèlerinage de trois jours, plus spécifiquement dans les régions de Trois-Rivières et de Shawinigan. Leur objectif #1? Espérer dénicher un emploi sur le territoire et y amorcer leur carrière.

L’initiative est née via l’organisation «Place aux jeunes en région» qui travaille depuis plusieurs mois afin de faire vivre une expérience complète de la vie en Mauricie à de jeunes diplômés.

«On est là pour faire découvrir la Ville de Trois-Rivières à 16 beaux participants qui proviennent des domaines de l’administration, comptabilité, finance et entrepreneurial. Il y aura des visites touristiques, mais aussi des rencontres avec des employeurs qui ont été ciblées. Nous irons aussi visiter la Ville de Shawinigan», confie Anie Lapointe, agente de migration à Place aux jeunes de Trois-Rivières.

«C’est la première fois qu’on fait un séjour exploratoire en juin, car on voulait aussi montrer que notre ville est animée. Nous serons d’ailleurs au Festivoix ce soir pour le spectacle d’Éric Lapointe. Pluie, pas pluie, nous y serons! Tout le monde à son parapluie.»

En effet, les participants auront l’opportunité de rencontrer une dizaine d’employeurs et de discuter avec eux des possibilités d’emploi dans le domaine.

«C’est un séjour exploratoire qui va s’étirer sur trois jours. L’objectif est de recruter, car on le sait qu’on a une pénurie de main-d’œuvre. Il y a une demande du côté de l’administration et de la gestion des ressources humaines alors ils vont peut-être trouver un travail et qui sait, leur future demeure à Trois-Rivières», ajoute Pierre- Louis Paquin, agent de migration Place aux jeunes Shawinigan.

«Pour eux, ce sont trois jours de découverte. Il y a la partie travail, mais aussi la partie plaisir, alors on va visiter, entre autres, le Trou du Diable et le Festivoix ce soir. Nous avons deux belles villes à présenter, avec une belle qualité de vie et où le coût de la vie n’est pas très élevé.»

C’est la quatrième fois que l’organisme «Place aux jeunes en région», des Carrefours jeunesse-emploi de Trois-Rivières et de Shawinigan, unit leurs efforts afin de courtiser la main-d’œuvre étrangère.

Le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, était aux premières loges des derniers séjours exploratoires organisés par «Place aux jeunes en région». Il répondait encore présent, afin de souhaiter la bienvenue aux administrateurs, comptables et fiscalistes à la recherche d’une niche dans la ville où il agit à titre de premier magistrat.

«Nous sommes toujours ravis d’accueillir de futurs citoyens sur le territoire. Place aux jeunes a joué un rôle important au cours des dernières années en ouvrant la porte à des cohortes de jeunes ayant des qualifications dans plusieurs domaines diversifiés dont Trois-Rivières et la Mauricie ont grandement besoin», a-t-il commenté.

«Trois-Rivières est une belle ville et une ville qui bouge. La qualité de vie est bonne. Vous pouvez aller dans une grande ville comme Montréal, mais vous aller devoir composer avec le stress du trafic, quatre heures par jour. Je me souviendrai toujours de cet homme qui est déménagé ici après avoir habité 17 ans à Montréal. Il m’a dit: À Montréal, j’existais. À Trois-Rivières, je vis.»

Une visite de la Cité de l’énergie et du Digihub sont également prévues à l’horaire.

Séjour exploratoire – Juin 2018

Jeudi 28 juin 2018

06 h 00 Départ de Montréal / 05 h 30 Départ de Québec

08 h 30 Accueil des participants – CJE + conseillère en emploi

10 h 00 Départ pour centre-ville

10 h 30 Point de presse – Mot du Maire Yves Lévesque, Bureau d’information Tourisme Trois-Rivières

11 h 00 Bureau d’information Tourisme Trois-Rivières, Tour de ville

12 h 30 Dîner, Faste-Fou

14 h 30 Rencontre avec les employeurs de Shawinigan et Trois- Rivières (CJE)

17 h 00 Départ Auberge internationale

19 h 00 Souper, Le Manoir du spaghetti

21 h 30 Spectacle Éric Lapointe, Festivoix

Retour à l’Auberge internationale

Vendredi 29 juin 2018

08 h 15 Déjeuner à l’Auberge internationale

09 h 15 Départ pour Shawinigan

10 h 00 Visite Hôtel de Ville, réception du maire, Présentation qualité de vie SANA

11 h 15 Visite du centre Entrepreneuriale et du Digihub

12 h 45 Dîner, Globe Steak House

14 h 00 Visite Cité de l’énergie et tour de ville

17 h 30 Souper au Trou du diable

20 h 00 Retour à Trois-Rivières

20 h 30 Arrivée à l’Auberge internationale

21 h 00 Soirée libre

Samedi 30 juin 2018

08 h 30 Déjeuner libre

10 h 00 Évaluation et retour sur le séjour

12 h 35 Départ pour Montréal

13 h 20 Départ pour Québec