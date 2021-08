LNHB: Trois-Rivières accède au deuxième tour

La Ligue nationale de hockey balle (LNHB) tenait ses premières rondes de séries éliminatoires ce week-end et la série Québec / Trois-Rivières en fut une haute en émotions. Le CHB Glissières Desbiens Trois-Rivieres est passé au tour suivant grâce à Jonathan Durand-Gingras.

Dans la Division EST, une série tissée serré attendait les Harfangs de Québec et le CHB Glissières Desbiens Trois-Rivieres et c’est exactement ce à quoi les spectateurs ont eu droit. Dans le premier match, les Harfangs ont marqué trois buts rapides dans les dernières minutes de jeu, alors que la partie était 2 à 2, pour s’en tirer avec la victoire.

Le CHB Glissières Desbiens ne voulaient cependant pas laisser filer cette série. Olivier Levasseur s’est assuré de jouer un match décisif avec une récolte de 2 buts et 1 passe lors du deuxième affrontement remporté 5 à 3 par Trois-Rivières.

Les partisans de Trois-Rivières ont donc eu droit à un match ultime de haut calibre. Alors que la partie était 7 à 6 pour Trois-Rivières, Antoine Fortin, des Harfangs, a marqué dans les dernières secondes de la partie pour amener le match en prolongation. Il a fallu un but de Jonathan Durand-Gingras pour couronner Trois-Rivières et du même coup mettre un terme à cette longue série.

Pour l’entraîneur-chef Fabien Dubé, sa formation a été construite pour être en mesure de bien performer en séries éliminatoires.

« Je suis fier de la réponse des gars samedi. J’ai aimé notre niveau de confiance et nous avons montré beaucoup de caractère. Nous avons bâti une équipe pour compétitionner à ce temps-ci de l’année. Je crois que nous sortirons encore plus fort vendredi prochain contre Sherbrooke. Nous avons des points à travailler, mais je m’attends à voir les joueurs continuer à faire des sacrifices pour continuer d’avancer. La foule a vraiment joué pour beaucoup également. Nous sentons le support augmenter à chaque semaine ».

Ailleurs dans la LNHB…

Le Gold and Blue de Boucherville – LNHB faisait face au puissant Assurancia Venne et fille de Joliette / LNHB. Après avoir rapidement pris les devant dans le premier match, Boucherville a vu son adversaire revenir de l’arrière en fin de match pour remporter le premier match. Situation inverse pour le 2e match. Alors qu’ils tiraient de l’arrière par 3 buts en fin de match, le Gold&Blue ont fait la remontée dans les dernières minutes de la partie pour créer l’égalité dans la partie. L’Assurancia a cependant marqué le but décisif en toute fin de la partie, alors qu’il ne restait que 9 secondes au compteur, pour remporter cette série.

Le Mobux de McMaster affrontait les Huskies Dek Anjou / LNHB. Après un premier match à oublier pour McMaster, ils ont tenu tête aux Huskies dans un match #2 très serré, mais ils ont dû s’avouer vaincu en prolongation.

Finalement, dans la série opposant les Lynx de Victoriaville / LNHB et le Pro Style Lettrage de Lévis / LNHB, on peut dire que Lévis a eu chaud. Malgré que les Lynx aient terminés dernier au classement, ils ont rapidement pris les devants 3 à 0 dans le premier match, mais Lévis ont réussi à renverser la vapeur en marquant 5 buts sans riposte. Finalement, après s’être échangés plusieurs buts, Lévis a remporté ce festival offensif par la marque de 8 à 7. Le festival offensif s’est poursuivi dans le match #2 de cette série. Après encore avoir pris rapidement les devant dans le match, Victoriaville a vu son adversaire marquer 4 buts de suite pour prendre les devants dans la partie. Les joueurs des Lynx ont crû au miracle dans les dernières secondes de jeu, alors que Jomphe a marqué à 22 secondes de la fin, mais Vanier a marqué 4 secondes plus tard. Un but dans un filet désert de Lévis a mis fin au rêve des Lynx.

Joliette, Anjou, Trois-Rivières et Lévis rejoignent donc les Mustangs de Granby, les Hawks Mirabel, le Camping Ile-Marie du CHBSherbrooke et l’Optimize Skills DHC qui avaient mérité un laisser-passer pour la deuxième ronde.