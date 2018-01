Un livreur victime d’une tentative de vol

Crédit photo : (Photo archives)

FAIT DIVERS. Vers 4h la nuit dernière, un livreur de restaurant a été victime d’un vol qualifié sur la rue Sainte-Catherine.

L’employé venait d’effectuer une livraison dans un logement de la même rue lorsqu’il se serait fait aborder par un individu cagoulé et armé d’un couteau au moment où il s’apprêtait à regagner son véhicule.

L’individu lui aurait demandé de lui remettre son portefeuille. Le livreur aurait réussi à monter rapidement à bord de son véhicule et à verrouiller ses portières, alors que le suspect frappait sur son véhicule.

Constatant que son crime avait échoué, il aurait quitté avant de monter dans un véhicule, où semblait l’attendre un complice.

Le livreur est reparti et a remarqué la présence d’un véhicule patrouille à proximité. Il aurait raconté l’événement aux policiers et leur a fourni une description du véhicule suspect. Quelques minutes plus tard, le véhicule a été localisé dans le secteur Cap-de-la-Madeleine par les patrouilleurs qui effectuaient du ratissage.

Trois suspects se trouvaient à bord. Ils ont tous été arrêtés pour vol qualifié.

Ils ont comparu cet après-midi au palais de justice.