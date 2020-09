Livraison de denrées alimentaires à vélo

En cette période de pandémie, un projet pilote de neuf semaines aura permis de concrétiser une idée originale de distribution alimentaire… à vélo! En effet, les partenaires se sont unis afin d’assurer la continuité d’un service qui répond à un besoin grandissant.

En opération depuis le 16 juillet dernier, les deux vélos cargos de quartier ÉCOBYKE assignés ont aujourd’hui complété la livraison de plus de 500 colis chez des familles ne pouvant pas de se déplacer pour recevoir cette assistance de base.

Les organismes de banques alimentaires font face à une demande croissante et la livraison à vélo aura permis de diminuer l’achalandage sur leurs sites, réduire les risques en lien avec la pandémie et contribuer au soulagement du stress de certains bénéficiaires face à la couverture de leurs besoins essentiels. Ce qui était au départ une mesure transitoire est devenu un projet stratégique sur un horizon de long terme.

Plusieurs partenaires sont essentiels à un tel service :

Le Club des petits déjeuners s’engage depuis plus de 20 ans à nourrir le potentiel des enfants. L’organisme qui agit localement en collaboration avec les milieux, les gens et les communautés autour d’une même cause est le partenaire en soutien financier dans ce projet puisque cela rejoint sa mission.

Les Artisans de la Paix est reconnu comme un acteur important du développement social, actif et présent dans sa communauté. L’organisme assure la continuité du service de distribution alimentaire et coordonne les livraisons pour sa clientèle.

Le Bon Citoyen offre un soutien aux familles et individus dans le besoin. L’organisme assure la continuité du service de distribution alimentaire et coordonne les livraisons pour sa clientèle.

ÉCOBYKE est l’entreprise partenaire responsable des opérations de distribution alimentaire avec sa flotte de vélos cargo de quartier.

Livraison Zéro est un concept qui stimule l’intérêt pour la livraison afin de promouvoir l’économie locale tout en réduisant l’empreinte écologique globale. (JC)