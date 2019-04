Lise Proulx épate au Marathon de Londres

La Trifluvienne Lise Proulx continue d’épater la galerie à 62 ans, elle qui a pris part au Virgin Marathon de Londres.

Celle qui est également membre du Club Milpat a fait preuve de constance, réalisant son premier 21,1 km en 2 heures, 6 minutes et 13 secondes, et son deuxième 21.1 km en 2 heures, 6 minutes et 37 secondes.

L’an dernier, elle avait notamment participé au Marathon de Boston et malgré le mauvais temps, elle avait réalisé un temps de 4 heures, 1 minute et 14 secondes.