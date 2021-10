Lions de Trois-Rivières: la STTR offrira le transport aux partisans gratuitement 

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) a annoncé qu’elle offrira gratuitement ses services de transport urbain et de transport adapté aux partisans de l’équipe des Lions de Trois-Rivières lors de leurs parties locales.

« Avec cette promotion, nous espérons que certains autosolistes seront tentés de se déplacer en transport collectif pour assister aux parties des Lions de Trois-Rivières », explique Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats à la STTR.

Cette initiative a pour objectif de favoriser le transport collectif et de promouvoir une alternative plus écologique pour se déplacer au Colisée Vidéotron. Pour le moment, le service régulier de la STTR sera offert lors de la tenue des parties. Toutefois, l’organisation suivra de près l’évolution de l’achalandage et travaillera en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières pour ajuster son service aux besoins de mobilité des Trifluviens.

Fonctionnement pour le transport urbain

Pour se prévaloir de la gratuité, les usagers du transport urbain n’auront qu’à montrer un billet valide des Lions de Trois-Rivières au chauffeur d’autobus au moment de l’embarquement. Le billet devra correspondre à une partie se déroulant le jour même. La gratuité sera offerte deux heures avant la partie et deux heures après la fin de celle-ci. Rappelons également que la meilleure manière de se déplacer en transport collectif demeure de planifier ses déplacements avec l’application Transit.

Fonctionnement pour le transport adapté

Pour se prévaloir de la gratuité, les usagers du transport adapté n’auront qu’à mentionner qu’ils désirent assister aux parties des Lions de Trois-Rivières, au moment d’effectuer leurs réservations au service à la clientèle de la STTR. L’origine et la destination du déplacement devront obligatoirement être le Colisée Vidéotron et concorder avec la tenue d’une partie. (JC)