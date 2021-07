L’intelligence artificielle: le futur du développement

Le DevOps a apporté de nombreuses améliorations dans le quotidien des développeurs. En effet, ces derniers disent pouvoir travailler et délivrer plus rapidement des codes. Le plus intéressant c’est qu’avec l’avènement de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine, on devrait constater de plus grands progrès dans les années à venir.

Le DevOps et l’amélioration de la production des codes

Le DevOps est un mouvement et une pratique en ingénierie informatique qui consiste à favoriser la collaboration entre les développeurs de logiciels et les professionnels des opérations informatiques afin d’assurer la livraison des logiciels.

Chaque année, des sondages sont réalisés par GitLab afin de suivre l’évolution du domaine de développement, ainsi que les rôles du développeur.

Pour l’année 2020, l’enquête a été menée de janvier à février auprès de 3700 professionnels répartis dans 21 pays. Celle-ci a permis de découvrir une hausse du taux d’adoption du DevOps. Ce qui explique à quel point il devient désormais facile de chercher des spécialistes DevOps à Montréal.

Par ailleurs, elle a aussi permis de révéler une évolution des fonctions des développeurs par la disparition des frontières entre les équipes de développement et de l’exploitation.

Quant au rapport 2021, le sondage a été réalisé auprès de 4300 développeurs et profils techniques à travers le monde. Celui-ci a permis de constater également une hausse du taux d’adoption des technologies de pointe en intégrant l’automatisation dans le processus du développement de logiciels. En effet, au cours de cette 5e édition, 75% des participants ont affirmé qu’ils utilisent ou prévoient d’utiliser l’intelligence artificielle pour la réalisation des tests et des examens du code.

Intelligence artificielle et amélioration de la qualité du code

L’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) viennent en renfort aux développeurs dans leurs missions au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce qu’est un apprentissage automatique, il s’agit d’une application d’intelligence artificielle permettant aux systèmes d’apprendre par l’expérience. Étant dédié aux développements de programmes informatiques, il peut être utilisé par les techniciens afin d’améliorer la qualité du code. En effet, étant donné que le code est réalisé par un être humain, il peut comporter des erreurs et causer des bugs. Or, ces bugs peuvent parfois avoir des conséquences catastrophiques pour l’utilisateur et le reste du monde. En automatisant certaines étapes du développement, il est donc possible de résoudre la plupart des problèmes par:

la détection rapide des potentielles erreurs concernant les valeurs normales

la détection des erreurs dans les procédures

le suivi du comportement et de la sécurité des utilisateurs

l’accélération de l’automatisation

Désormais, l’intelligence artificielle et le Maching Learning sont devenus des outils indispensables afin d’assurer non seulement une livraison continue d’applications, mais également créer des fonctionnalités de grande qualité.