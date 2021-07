L’initiative Trois-Rivières récolte est lancée

Après un projet-pilote lancé à l’automne 2020 sur le territoire, le projet Trois-Rivières récolte est maintenant lancé et des récoltes se tiendront sous peu.

Durant le projet-pilote, plus de 85 citoyens se sont portés volontaires et une quinzaine a participé à l’une des quatre récoltes effectuées. Au final, Trois-Rivières récolte a reçu des offres de surplus de six propriétaires d’arbres fruitiers et d’une ferme maraîchère. Cela a permis à l’organisme de cueillir et de partager près de 600 kg de pommes, pommettes, carottes, oignons verts et fenouil.

À l’instar de Maski récolte et Des Chenaux récolte, le projet trifluvien vise à valoriser les surplus agricoles des producteurs maraîchers et des citoyens possédant un ou des arbres fruitiers et à les distribuer à des organismes oeuvrant en distribution alimentaire. Des organismes oeuvrant en sécurité alimentaire ont d’ailleurs fait part à Trois-Rivières récolte de leur intérêt à recevoir des récoltes pour leurs usagers.

Après la récolte, les surplus sont divisés à parts égales entre le maraîcher ou le citoyen-donneur, les citoyens-cueilleurs et un organisme de la région. Pour sa première année officielle d’opération, Trois-Rivières récolte espère récolter 1300 kg d’aliments frais.

Trois-Rivières récolte recherche présentement des propriétaires d’arbres fruitiers et des fermes maraîchères intéressées à participer au projet, ainsi que des cueilleurs et des organismes. Selon la disponibilité des maraîchers ou citoyens propriétaires d’arbres fruitiers, une activité est organisée et des citoyens-cueilleurs sont invités à y participer.

Ces récoltes visent aussi à lutter contre les pertes alimentaires et de récupérer des surplus agricoles qui seraient autrement perdus et de contribuer à la sécurité alimentaire en Mauricie.

Pour en savoir plus: www.troisrivieresrecolte.com