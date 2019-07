L’importance de céder la priorité au piéton

Une campagne de sensibilisation par rapport au code de la sécurité routière stipulant que c’est «priorité au piéton à un passage pour piétons dès qu’il manifeste son intention de s’engager» a été lancée, ce matin, sur le boulevard des Forges.

C’est la Ville de Trois-Rivières, appuyé par son service policier, qui a décidé de ramener cet important code de sécurité à la lumière du jour.

«On veut ajouter de la sensibilisation et de l’information aux citoyens que nous pensons très importantes et on veut faire évoluer la mentalité des gens pour que le piéton se sente en sécurité et pour augmenter sa sécurité. Depuis mai 2018, le piéton a priorité lorsqu’il énonce clairement sa position de traverser sur une voie piétonnière, soit par un geste de la main ou simplement par un contact visuel qui indique qu’il va s’engager. Auparavant, le piéton devait attendre», a expliqué Jean-Yves Ouellet, le Capitaine de division de la sécurité du milieu et du support organisationnel.

«Un des rôles de la Ville est de souligner que le partage de la chaussée, c’est également du partage des responsabilités. C’est le travail de plusieurs services de la Ville. Ce n’est pas encore assez ancré dans la culture québécoise que de laisser le passage aux piétons et on souhaite que cette habitude-là prenne une plus grande place dans le cœur des Québécois», a pour sa part commenté le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

Questionné à propos du dossier «Vision Zéro», ce dernier a confirmé que «des axes de sécurité en sont ressortis et que c’est avec ces axes-là que la Ville travaille actuellement». Il a également ajouté que «la Ville ne tend pas vers le terme Vision Zéro, mais plus vers la sécurité des usagers».

Cette campagne de sensibilisation devrait s’échelonner jusqu’en octobre prochain. Une journée Info-Vélo se tiendra le 6 juillet, en plus des journées d’information qui se tiendront à la Fête de la famille les 3 et 4 août prochains.

Deux panneaux numériques grand format arborant le message «Priorité piéton» sont également installés jusqu’au 8 juillet, soit au 1055 du boulevard des Forges, ainsi qu’aux coins des rues Duplessis et Lahaye.