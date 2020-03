«Limitez vos sorties» – François Legault

CORONAVIRUS. Dans son point de presse quotidien, le premier ministre a invité les Québécois à réduire au minimum leurs sorties. Ainsi, François Legault demande la fermeture des bars, des cinémas, des centres de loisir, des bibliothèques et des salles d’entraînement. Les propriétaires de restaurants sont invités à limiter leur clientèle à 50 % de leur capacité.

« Aujourd’hui, on a 14 personnes de plus qu’hier qui sont infectées au coronavirus, pour un total de 35 cas. Toutes ces transmissions sont associées à un retour de l’étranger. On doit faire tout ce qu’on peut pour aider nos travailleurs de la santé, nos anges gardiens. Et le meilleur moyen, c’est de respecter scrupuleusement les mesures d’hygiène et d’isolement. Je veux dire aux Québécois que je comprends que les mesures proposées sont dures. Mais ce qu’on est en train de faire, tous ensemble, ça va sauver des vies. Les Québécois sont faits forts. On va la gagner ensemble cette bataille! », déclare François Legault.