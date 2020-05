L’île St-Quentin sera finalement fermée tout l’été

En raison du retard entraîné par l’arrêt des chantiers durant plusieurs semaines dans le contexte de la COVID-19, l’île St-Quentin sera fermée tout l’été.

On prévoit que les travaux d’eau et d’égout à l’île, entamés durant l’hiver, ne seront pas terminés avant la fin du mois de juillet ou le début du mois d’août. Initialement, ceux-ci devaient être complétés à la fin mai.

La Ville de Trois-Rivières profitera de l’occasion pour débuter la réfection de la passerelle et du Belvédère au parc de l’Île St-Quentin. La passerelle avait été fortement endommagée à la suite des inondations du printemps 2019. Elle était d’ailleurs fermée depuis ce temps.

«C’est travaux de réfection devaient s’échelonner sur quatre ans, mais dans le contexte actuel, on prévoit les réaliser en deux ans. Avec la fermeture de l’Île St-Quentin pour la saison estivale, on pourra avancer plus rapidement dans les travaux de la passerelle», précise le maire Jean Lamarche.

Le projet inclut également des travaux de pavage, de même que l’ajout de mobilier urbain et de signalisation.

Les travaux de réfection de la passerelle et du Belvédère représentent un investissement de 1,4 M$.

Notons que des discussions sont présentement en cours avec les gens de la marina de l’Île St-Quentin afin de mettre en place une façon de faire pour accommoder les gens de la marina.