L’île Saint-Quentin plus accessible universellement

Plusieurs nouveautés rythmeront la saison estivale à l’île Saint-Quentin. L’une d’entre elles consiste en l’acquisition d’un vélo-Pélican qui permettra de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite sur le site.

Ce vélo à assistance électrique est doté d’une plateforme sur laquelle on peut fixer une chaise roulante.

C’est Marie-Hélène Carrier qui a suggéré l’idée au conseil d’administration lors d’une tournée des lieux.

«Elle est en fauteuil roulant. Elle est venue faire le tour de l’île avec moi et on a réalisé qu’il y a des choses qu’on peut faire pour rendre les lieux plus accessibles universellement. Elle m’a parlé de ce projet de vélo-Pélican permettant de déplacer une personne en fauteuil roulant et avec une autre personne qui pédale. Le site est parfait pour mettre ça en place. On a le personne pour s’occuper du vélo, sans compter que le site est sécuritaire et beau», explique Pierre-Luc Fortin, conseiller municipal du district des Estacades et président du conseil d’administration de la Corporation de développement de l’île Saint-Quentin.

Le vélo-Pélican a nécessité un investissement d’environ 6000$, financé par la Fondation Fusée et l’Unité régionale du loisir et du sport de la Mauricie. Pour l’instant, un seul vélo-Pélican sera disponible cet été. Selon la demande au cours des prochains mois, le conseil d’administration évaluera s’il y a un besoin d’en acquérir un deuxième.

Le vélo-Pélican sera disponible dès le début du mois de juillet. Les détails techniques entourant son utilisation seront dévoilés à ce moment.

Autre nouveauté: les membres de l’île pourront assister à la soirée des feux d’artifices du Grand Prix de Trois-Rivières à partir d’une estrade VIP aménagée à l’île Saint-Quentin, avec une vue sur le fleuve et sur l’Amphithéâtre.

Une autre journée portes ouvertes sera organisée le 24 août. Animations et activités pour toute la famille ponctueront la journée. On pourra aussi compter sur la présence des autos tamponneuses Kaboom et sur la tournée «Vive la famille» mettant en vedette les Pyjamasques et la princesse Raiponce.

Aussi à la programmation cet été: un événement GIRL POWER (14 septembre), une soirée des mamans avec le film Une étoile est née (8 juillet), 5 à 7 pour les membres de l’île (14 septembre), soirée cinéma des papas (22 juillet) et plus. La programmation complète sera disponible au www.ilesaintquentin.com.

Quant aux activités culturelles, le Théâtre des Nouveaux Compagnons présentera la pièce «Des vrais hommes» le 16, 23 et 30 juillet, ainsi que les 6, 13 et 20 août à 19h30.

On y découvrira quatre citadins qui se lancent dans le bois en direction d’un camp de pêche au bord du lac Perdu. Ils n’ont pas tous la même idée de ce à quoi correspond une fin de semaine «de gars« et on apprend très vite que le lac n’est pas la seule chose qui est perdue dans cette pièce. Quiproquos et rebondissements au menu!

Le Cinéma de l’île revient également pour une nouvelle saison. Sept films seront projetés en plein air les mardis de juillet et d’août. On pourra notamment y voir La Course des Tuques, Astérix et le secret de la potion magique, Belle et Sébastien 3 – Le dernier chapitre et Le retour de Mary Poppins.

Pour sa part, l’exposition d’accueil propose une redécouverte de l’histoire de l’île en retraçant les grands moments de Jacques Cartier jusqu’à nos jours. D’ailleurs, le moteur du premier bateau faisant la liaison entre Trois-Rivières et l’île Saint-Quentin sera exposé au public.