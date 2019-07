L’île Saint-Quentin en mode Grand Prix

Pour une première année, le Parc de l’île Saint-Quentin baignera dans l’ambiance du Grand Prix de Trois-Rivières, plus particulièrement pour la soirée des feux d’artifice du 10 août. Pour l’occasion, les familles sont invitées à venir assister au traditionnel feu d’artifice à partir de la plage de l’île Saint-Quentin.

Des estrades seront installées pour permettre au grand public d’être confortable et une zone V.I.P sera aménagée pour les membres de l’île Saint-Quentin. La Yolo Van de Trois-Rivières en action et en santé sera sur le site dès 16h pour proposer différentes activités aux enfants.

«On se met en mode Grand Prix, question d’être raccord avec le reste de la ville. Les gens pourront aussi apporter leurs chaises pour observer les feux d’artifice. Et en attendant les feux, les enfants pourront jouer dans les jeux du parc. La soirée du 10 août est organisée par Bleu Créateur d’événement. On aura aussi des bonbons et du popcorn pour les 100 premières personnes», indique Dannie Lahaie, coordonnatrice Loisirs et développement au Parc de l’île Saint-Quentin.

«La vue sera incroyable, sans compter qu’on verra aussi l’Amphithéâtre et le pont Laviolette dans le paysage des feux d’artifice. On espère que ça deviendra un rendez-vous annuel», ajoute-t-elle.

Dès 16h, le tarif sera de 5$ par voiture pour entrer sur l’île Saint-Quentin.

Du ski-doo sur la plage

Par ailleurs, en avant-goût du week-end de Rallycross, l’équipe de Monster prendra d’assaut l’île et ses abords dans le cadre d’un tournage spécial le 1er août. Dans cette promotion aux allures de film d’action, on verra les protagonistes dans un véhicule <@Ri>side by side<@$p>, être chassés par des pilotes de SuperMotos et faire du ski-doo sur la plage de l’île. Des pilotes de la série ARX seront aussi de la chasse à l’homme.

L’apparition d’une Audi E-tron est aussi dans les plans.

«Pour l’île, ça représente une très belle visibilité d’accueillir ce tournage», souligne Mme Lahaie.

Cette vidéo vise la promotion du Grand Prix de Trois-Rivières et de la base navale trifluvienne, qui participera également à la vidéo.