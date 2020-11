Cela fait quelques années déjà que le parc de l’île Saint-Quentin avait entamé les démarches pour moderniser son image de marque. C’est maintenant chose faite : place à l’île Saint-Quentin – l’île aux mille sourires.

Développé par Médiavox, le nouveau logo souligne la forêt, les sentiers pédestres, la plage, le fleuve ainsi que la rivière et entend rappeler que les opportunités de sourires sont nombreuses quand on met les pieds sur l’Île.

«C’était plus que nécessaire de revoir l’image de marque. Ça fait longtemps qu’on met de l’avant plusieurs actions pour offrir aux citoyens un parc de l’île Saint-Quentin dont ils seront fiers. Le plan directeur nous permet de cheminer vers cet objectif et les actions se multiplient en ce sens. Il y a du bonheur qui vient se chercher à l’île. On peut penser à l’ouverture de la patinoire réfrigérée. Le bonheur y était très perceptible. L’île Saint-Quentin est un trésor naturel situé au cœur de la ville de Trois-Rivières», souligne Pierre-Luc Fortin, président de la Corporation de développement de l’île Saint-Quentin et conseiller du district des Estacades.

La conception de l’image de marque et ses différents volets ont nécessité un investissement entre 15 000$ et 20 000$. Cela inclut les modifications dans la signalisation sur l’île.

Dans les derniers mois, le réseau d’égout et d’aqueduc a été remplacé, les travaux de rénovation de la passerelle ont débuté et un nouveau mobilier urbain incluant des balançoires et des tables à pique-nique a été installé.

Les prochaines étapes consisteront à rafraîchir les bâtiments et construire un nouveau pavillon des baigneurs.

«Depuis 2016, on a mis l’épaule à la roue pour amener des changements majeurs au parc, rappelle Stéphane Lamothe, directeur général de l’île Saint-Quentin. On a effectué une restructuration administrative, humaine et financière, mis en place une nouvelle vision et mobilisé le personnel. Tous les astres sont alignés pour la suite des choses.»

La direction a profité de la COVID-19 pour revisiter son modèle d’affaires, notamment pour attirer de nouveaux partenariats permettant de faire développer l’île dans la vision du plan directeur.

En ce qui a trait à la tarification, le plan directeur prévoir, dans un avenir plus lointain, instaurer une tarification pour le stationnement dans le but d’encourager le transport actif, la marche, le vélo, etc.