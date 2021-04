Ligue nationale de hockey balle: Fabien Dubé a hâte au repêchage

Plus tôt cette semaine, la Ligue nationale de hockey balle (LNHB) a annoncé que l’entrepreneur Olivier Primeau a été nommé comme premier commissaire de l’histoire du circuit. De son côté, le directeur général de la formation trifluvienne, Fabien Dubé, aura du pain sur la planche cet été dans l’éventualité d’une toute première saison, notamment avec la loterie du repêchage qui aura lieu ce samedi.

La loterie déterminera l’ordre du tout premier repêchage de la LNHB. Chacune des équipes repêchera 16 joueurs lors de la séance officielle (dont la date n’est pas encore connue), en plus de faire signer des contrats à quatre autres joueurs non repêchés afin de compléter leur alignement avec un total de 20 joueurs.

«On a vraiment hâte, et ça fait deux ans qu’on a hâte, a lancé le directeur général. Pour ce qui est du repêchage, on n’a pas pu voir les joueurs à l’œuvre, mais il existe beaucoup de matériels et de vidéos qu’on a visionnés, notamment dans des gros tournois. Oui, il va y avoir des H1 dans la ligue, mais on va aussi retrouver des H2, H3, H4 ou H5, dépendamment des rôles des joueurs.»

«Il va falloir trouver des cartes cachées et des joueurs selon notre identité, des joueurs avec une certaine fougue. Il va falloir dénicher les perles rares. Pierre-David Bolduc (propriétaire) me donne carte blanche et on va recruter du mieux qu’on peut. C’est sûr qu’à talent égal, on va aussi privilégier des gars du coin. Présentement, on travaille déjà à créer des partenariats et notre modèle d’affaires. On veut vraiment que ce soit professionnel, au même type que notre organisation du Climatisation Cloutier, dans la ligue senior.»

Tel que mentionné précédemment, Olivier Primeau, notamment connu pour être le copropriétaire du Beachclub de Pointe-Calumet, en plus d’être impliqué dans divers secteurs d’affaires, agira à titre de commissaire.

«Ça, c’est une grosse nouvelle pour la ligue, commente M. Dubé. C’est un gars qui va nous amener une bonne visibilité et c’est un homme d’affaires. Il amène de la crédibilité à la ligue et il voit déjà grand pour nous. Il a tellement de contacts en plus alors ça ne peut qu’être bénéfique pour la ligue.»

Le calendrier régulier devrait compter une quinzaine de parties pour chacune des 12 franchises. Les parties locales de la formation trifluvienne se joueront sur la surface #2 des terrains de dekhockey se trouvant à l’Aréna Jean-Guy Talbot, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Il est encore trop tôt pour savoir à combien seront fixés les prix des billets.

Rappelons que la LNHB, après avoir annulé sa première saison d’activités en raison de la COVID-19, espère disputer sa première campagne au cours de l’été 2021. Les 12 équipes sont situées à Anjou, Boucherville, Granby, Joliette, Lévis, McMasterville, Mirabel, Québec, Saint-Léonard-D’Aston, Sherbrooke, Trois-Rivières et Victoriaville.