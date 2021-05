Ligue Frontier: Bon début de camp pour Équipe Québec

L’entraîneur de l’Équipe Québec, formée de joueurs des Aigles de Trois-Rivières, des Titans d’Ottawa et des Capitales de Québec, Patrick Scalabrini, a dressé un premier bilan ce matin à la suite des trois premiers jours du camp d’entraînement.

Il a d’abord confié que tous les joueurs sont arrivés à bon port sans rencontrer quelconques problèmes à traverser la douane américaine.

«Il nous reste un Australien à attendre à qui il doit rester cinq heures de vol sur son vol de 16 heures. On vient de compléter trois jours sur le site de Tri-City, une organisation qui a beaucoup de classe et qui prend bien soin de nous. Le site est fantastique et ça va sûrement être un des plus beaux terrains de la ligue», a-t-il témoigné.

«On a quand même vu 1000 personnes lors du premier match pré-saison que nous avons organisé alors ça laisse présager de belles choses. On est très excité d’être de retour sur un terrain de baseball, avec des joueurs professionnels. On voit beaucoup de sourires et les joueurs sont heureux d’être ici.»

L’Équipe Québec a disputé deux longues de rencontres de 10 et 11 manches jusqu’à présent. Elle a également pu remplacer les joueurs qui ont décidé de rentrer au bercail. Au total, 34 joueurs se font la lutte pour 24 postes disponibles et prenez note que tous les joueurs ont également été vaccinés avant le début du camp.

«On avait le premier choix au total du repêchage après le pré-camp d’essais de la ligue alors on a ajouté le lanceur Nick Horvath. C’est un gaucher qui peut également jouer comme joueur de position et il a beaucoup de vélocité. Il a atteint les 94 mph au monticule hier. On a aussi amené un receveur pour se battre pour un poste et un autre gros bonhomme en Dane Tofteland qui après trois jours seulement, est la surprise du camp d’entraînement. C’est un monstre qui a vraiment l’air d’un frappeur professionnel. On attend aussi Jack Barrie, notre Australien qui s’en vient dans les prochaines heures, qui est un autre gros bonhomme.»

«Pour ce qui est des deux matchs disputés ce week-end, on voulait donnait des présences au bâton aux joueurs et commencer nos évaluations parce qu’on a quand même plusieurs joueurs au camp. Nous allons continuer de les évaluer dans les prochains jours.»

Équipe Québec prendra la direction de Washington, demain matin, pour y disputer deux matchs avant d’affronter les Black Sox, une équipe itinérante, le lendemain. Cette équipe jouera d’ailleurs dans une ligue à quatre équipes, dans la région de Washington. Si jamais la COVID ou les blessures frappent une des formations de la Ligue Frontier, elles pourront aller puiser parmi ces quatre équipes en question.

La phase finale du camp se tiendra à Gateway, dans l’Illinois, pour y disputer un autre match préparatoire. La saison s’amorcera d’ailleurs face à Gateway le 27 mai prochain.