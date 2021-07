Ligue Frontier: 11 matchs d’Équipe Québec à Trois-Rivières

Après des mois d’incertitude, les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières confirment qu’Équipe Québec sera de retour au pays à compter du 30 juillet.

Le première série sera présentée à Québec le 30 juillet et le 1er août contre les Boulders de New York. L’Équipe Québec disputera ensuite une série à Trois-Rivières, au Stade Quillorama, contre les ValleyCats de Tri-City du 3 au 5 août. D’ici la fin de la saison régulière, 10 matchs seront présentés à Québec et 11 à Trois-Rivières.

En raison des mesures sanitaires en vigueur, environ 2500 spectateurs pourront être admis au Stade Quillorama.

Les joueurs d’Équipe Québec jouaient leurs matchs sur la route depuis 11 semaines. C’est donc avec soulagement et beaucoup d’excitation que la formation unifiée des Aigles et des Capitales a accueilli la bonne nouvelle.

« C’est incroyable de voir ce que les joueurs ont fait depuis le début. Depuis le début de la saison, ils jouent tous les matchs dans le rôle des visiteurs. Ils ont fait de gros sacrifices. Que les gars aient la chance de jouer ici bientôt, de retrouver les fans et les partenaires qui sont restés avec nous, c’est le fun », lance René Martin, président des Aigles de Trois-Rivières.

« On a beaucoup travaillé dans les dernières semaines pour préparer ce retour dans les stades de Québec et de Trois-Rivières. On a encore beaucoup de travail à faire dans les prochains jours pour s’assurer que tout est correct avec les joueurs. Tous les joueurs ont reçu leurs deux doses de vaccin. On est content d’avoir pris ça en charge en avril. Ça nous a permis d’avancer dans tout ce processus. Des tests de dépistage seront aussi effectués régulièrement. Ça aurait été catastrophique de ne pas jouer à domicile cette saison », renchérit Michel Laplante, président des Capitales de Québec, qui souligne également le soutien de la Ligue Frontier et des équipes membres qui ont fait preuve de compréhension depuis le début de la saison.

Les billets pour les six premiers matchs d’Équipe Québec, respectivement au Stade Canac et au Stade Quillorama, seront disponibles en prévente en ligne dès le 23 juillet à 9h (pour les détenteurs de billets de saison et du Forfait de la 40), tandis que la vente libre débutera en ligne le 26 juillet à 9h.

« Depuis maintenant des mois, l’incertitude de notre retour au Québec prenait de plus en plus de place dans les discussions à l’interne. Il faut être honnête: ça commençait à être un peu difficile d’être constamment dans nos bagages, d’être l’équipe visiteur tous les jours et de garder la tête hors de l’eau pour garder l’espoir de revenir chez nous avant les séries. La confirmation a provoqué une vague d’excitation dans l’équipe et on a plus hâte que jamais d’évoluer devant les nôtres. On va venir chercher un peu d’amour de nos partisans pour finir la saison », note le gérant d’Équipe Québec, Patrick Scalabrini.

D’ici à ce premier match devant les partisans québécois, les deux organisations poursuivront leurs démarches conjointes en collaboration avec les différents paliers gouvernementaux afin d’assurer la présentation des événements dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.