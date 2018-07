Lien La Gabelle: réouverture aux cyclistes et aux piétons

Crédit photo : Photo Hydro-Québec

TRANSPORT. Au terme d’un premier échange avec les partenaires du milieu, Hydro-Québec annonce la réouverture immédiate du lien interrives de La Gabelle aux cyclistes, aux piétons et aux adeptes d’équitation. Il demeure fermé à la circulation automobile et aux adeptes de véhicules tout-terrain.

«Notre objectif est de trouver une solution qui garantira la sécurité de nos employés et de tous les utilisateurs du lien interrives de La Gabelle. Cette cohabitation sécuritaire est primordiale et demeure le but premier de notre réflexion. Nous poursuivons nos démarches avec les municipalités concernées et la Sûreté du Québec», affirme la Société d’État dans un communiqué transmis aux médias.

Hydro-Québec se dit sensible à l’impact d’une telle fermeture pour les automobilistes qui utilisent quotidiennement le lien interrives de La Gabelle, pour tous ceux et celles qui sont respectueux des règles et conscients du privilège que représente ce lien.

«Toutefois, nous avons besoin de temps pour bien analyser la situation et prendre la meilleure décision. Au terme de cette réflexion, soyez assurés que vous serez informés de sa finalité.»

Rappelons que c’est à la suite d’un accident survenu en fin de journée le mercredi 11 juillet dernier que le lien interrives de La Gabelle a été fermé pour une période indéterminée.

L’information quant au statut du lien interrives de la Gabelle est mise à jour au www.hydroquebec.com/gabelle et via la ligne Info-Projets au 1 866 388-1978.