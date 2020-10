Lien interrives de La Gabelle : réouverture le 2 octobre en fin de journée

La nouvelle était attendue depuis longtemps : le lien interrives de La Gabelle rouvrira à la circulation ce vendredi 2 octobre à compter de 16h30.

Les véhicules et les motoquads pourront à nouveau emprunter la voie de circulation, tandis que piétons et cyclistes auront accès au passage piétonnier.

Notons toutefois que l’accès au lien interrives est assorti de contraintes jusqu’au mois de novembre en raison de travaux menés actuellement par Hydro-Québec sur son installation en exploitation. Ainsi, jusqu’en novembre, le lien sera ouvert de 6h à 8h et de 16h30 à 23h du lundi au jeudi inclusivement, ainsi que certains vendredis, au besoin. Le lien sera aussi ouvert le week-end de 6h à 23h.

Le comité de travail a également décidé que le lien sera fermé pour tous les utilisateurs de 23h à 6h en tout temps.

Cette réouverture se fait sous le signe d’un leitmotiv commun: priorité à la sécurité. Plusieurs mesures en ce sens ont d’ailleurs été mises en place au cours des derniers mois : glissières de sécurité en bordure de la route des deux côtés du lien, doubles glissières de sécurité au centre de la chaussée des deux côtés du lien, marquage au sol pour les piétons et affichage ajouté en bordure de la route des deux côtés du lien.

Par ailleurs, un nouveau sentier asphalté a été aménagé pour les cyclistes et les piétons à la sortie du lien du côté de Saint-Étienne-des-Grès.

«Je suis très satisfait des travaux qui sécurisent la circulation sur le lien interrives. Je souhaite maintenant que tous les utilisateurs respecteront la réglementation afin de conserver ce privilège», souligne Luc Dostaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

«J’aimerais rappeler aux citoyens que l’utilisation du lien interrives de la Gabelle est un privilège et non un droit et qu’il est donc de la plus grande importance de demeurer courtois envers les autres utilisateurs et envers les travailleurs d’Hydro-Québec», renchérit Robert Landry, maire de Saint-Étienne-des-Grès.

D’autres mesures de sécurités seront aussi ajoutées au cours des prochaines semaines. Il est question d’un dos d’âne sur le lien interrives, de l’installation d’un afficheur de vitesse et de l’augmentation de la durée d’ouverture de la barrière pour permettre le passage de plus de véhicules à la fois et pour diminuer le nombre de véhicules dans la file d’attente sans augmenter le délai d’attente.

En collaboration avec les municipalités de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de Saint-Étienne-des-Grès, Hydro-Québec diffuse maintenant le statut d’ouverture ou de fermeture du lien interrives via l’application carecity que les utilisateurs peuvent télécharger sur leur téléphone intelligent. Une notification leur sera envoyée lorsqu’un changement surviendra.

Rappelons que le lien interrives La Gabelle est temporairement fermé depuis qu’un véhicule a happé un employé d’Hydro-Québec, le 11 juillet 2018. Quelques jours plus tard, un comité de travail avait été mis sur pied afin de trouver une série de mesures à mettre en place afin d’augmenter la sécurité de ce lien emprunté par plus de 1 000 véhicules par jour. Ce comité regroupait les municipalités de Saint-Étienne-des-Grès et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, la Sûreté du Québec, Hydro-Québec ainsi que le ministère des Transports.

L’annonce d’une subvention du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR), en février dernier, a permis de confirmer la réouverture de La Gabelle.