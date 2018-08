GP3R. L’humoriste Michel Barrette victime d’un malaise après la première épreuve de Nissan Micra.

« Je me porte très bien. J’ai eu un coup de chaleur en revenant aux paddocks. Je n’avais pas eu le temps d’enlever ma cagoule et mon casque aux puits après la course »

Et pour son pari avec le maire Yves Lévesque:

« Aux Essais, j’ai fait deux secondes mieux que lui sans pousser. Dans la séance de qualifications, il frappe le mur. Ce matin, il frappe le mur de nouveau. Il lui reste une course, donc un mur! », lance-t-il en riant.

Si la tendance se maintient, c’est le maire de Trois-Rivières qui devra tondre le gazon du Parc Champlain, au centre-ville de Trois-Rivières.

La deuxième épreuve de Micra aura lieu ce dimanche à 11h15.