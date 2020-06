L’hôtel de ville partiellement ouvert dès la semaine prochaine

L’hôtel de ville de Trois-Rivières sera accessible au public à compter du 22 juin. Bien que la majorité des employés administratifs continuent le télétravail, il sera possible pour les citoyens de prendre rendez-vous afin de rencontrer les fonctionnaires pour des dossiers jugés essentiels ou difficiles à traiter à distance.

Pour prendre rendez-vous, les citoyens devront communiquer avec le 311. La requête sera ensuite transférée à la direction concernée. Il faut prévoir un délai de 48 heures pour la prise de rendez-vous.

Une salle sera spécialement aménagée dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation physique afin de recevoir le citoyen. Afin d’assurer sa sécurité et celle de nos employés, il est prioritaire de n’avoir aucun symptôme de la COVID-19 ni d’avoir été en contact avec une personne qui présente de tels symptômes ou qui a été testée positive au cours des 14 jours précédant la visite à l’hôtel de ville.

L’hôtel de ville sera ouvert exceptionnellement au public les les 29 et 30 juin et les 2, 3 et 6 juillet, de 8 h 30 à midi et de 13 h 30 à 16 h 30, pour les personnes désirant payer leur deuxième versement de taxes municipales. Rappelons que l’échéance initialement prévu le lundi 6 juillet est repoussé au mardi 8 septembre.