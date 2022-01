L’homme aux mille et une solutions

Jacques St-Laurent a été l’un des acteurs indispensables à la fusion municipale. Essentiellement, son mandat consistait à trouver des solutions pour aider les différents départements dans leur réorganisation. Il a apporté sa contribution à de nombreux dossiers importants, dont l’équité salariale et l’égalité à l’emploi.

Auparavant directeur des services communautaires à la Ville de Trois-Rivières, il a été nommé, à la fusion, directeur responsable du développement organisationnel – transition et intégration des opérations, gestion décentralisée.

« Un titre beaucoup trop long pour dire que je devais être à l’écoute des autres et trouver des solutions, résume-t-il en riant. Dans les deux années précédant la fusion, j’avais aussi assumé un intérim à la direction des ressources humaines. Et puis voilà qu’à 49 ans, je me retrouvais sur une tout autre chaise. C’était un rôle transversal dans l’organisation, ce qui était différent de ce que j’avais fait jusque-là. »

« J’ai eu un rôle d’écoute et de soutien aux diverses directions de services, renchérit ce dernier. Mon travail, c’était de trouver des solutions et de faire avancer les dossiers pour que les choses se placent. On créait une nouvelle ville. Il fallait avancer. Il y avait quelque chose à construire. »

De 2002 à 2006, M. St-Laurent a été en soutien à tous les services qui devaient se réorganiser, tant au niveau des espaces que du personnel. Dans un premier temps, c’est auprès des ressources humaines qu’il a apporté son aide.

« Il a fallu convenir d’un processus de réaffectation en fonction des besoins émergents selon les compétences dans les différents services à implanter. J’ai contribué à la localisation des services. Par exemple, implanter une seule trésorerie à un seul endroit. J’ai eu à gérer des déménagements et des nouveaux aménagements. Il y a eu de la gestion de travaux », se souvient-il.

Ce dernier a également été impliqué dans la négociation de la première convention collective des cols blancs. « C’était sept entités regroupées et deux centrales syndicales avec des structures différentes, rappelle-t-il. On en est venu à une première convention signée sans grève ni moyens de pression. On a fait preuve, ensemble, de gros bon sens, d’imagination et de souplesse. Je me suis fait dire que d’autres villes du Québec nous regardaient en pensant qu’on allait se planter. Mais ça n’a pas été le cas. »

Parallèlement à cela, M. St-Laurent a assumé la coordination d’un comité de travail pour l’harmonisation des noms de rue. Après cela, il a contribué à la mise en place un service de gestion des requêtes et des plaintes.

De gros dossiers

Puis, de 2006 à 2010, on lui a confié d’autres mandats. « J’ai eu à gérer des processus d’équité salariale pour l’ensemble des effectifs. C’était un long processus. Il fallait, au-delà des dossiers, gérer les gens et leurs attentes. Il fallait avoir une touche humaine, une écoute et une sensibilité. Il fallait être capable de tisser des liens avec tout le monde », dit-il.

M. St-Laurent a aussi eu à coordonner un processus d’égalité à l’emploi pour l’organisation, de même qu’un comité pour l’accessibilité universelle de la personne handicapée dans l’action municipale.

« Ç’a donné lieu à un grand comité de travail regroupant des gens de tous les services avec des actions à réaliser chaque année, indique-t-il. On a vu arriver dans Trois-Rivières des trottoirs adaptés aux fauteuils roulants, des lumières avec des systèmes sonores, etc. »

« Je suis fier de l’ensemble de l’œuvre. Je suis content du travail qui s’est fait en équité salariale, en égalité à l’emploi et en accessibilité. Le côté satisfaisant, c’est que c’était à l’échelle de l’ensemble de l’organisation. Je faisais affaire avec tous les services. Et tout ça, tout ce que j’ai fait, je l’ai fait en équipe. J’ai été bien entouré », conclut-il.