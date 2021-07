LHJMQ: David Lebel parmi les espoirs

Bien que les ligues de hockey scolaires n’aient pas pu jouer cette année, ­David ­Lebel a mis les bouchées doubles à l’entraînement, ce qui lui a valu des discussions avec certaines formations de la ­Ligue de hockey junior majeur du ­Québec (LHJMQ). Le jeune attaquant en sera à sa première année d’éligibilité en vue du repêchage amateur.

Le natif de ­Saint-Maurice a amorcé sa carrière à l’âge de six ans et c’est à sa troisième année primaire que ­Denis ­Francoeur l’a approché.

« ­Denis avait entendu parler de moi, alors il m’a invité à l’Académie de hockey ­Denis ­Francoeur (AHDF). J’ai commencé comme apprenti alors je jouais des matchs à ­Saint-Louis-­de-France, mais je pratiquais avec l’Académie. Ça se passe super bien depuis. ­Là-bas, on vit vraiment une progression tout au long de notre parcours, autant sur le plan hockey que sur le plan scolaire », ­explique-t-il.

Le jeune ailier, qui peut aussi jouer au centre, n’a pas chômé à ses deux dernières saisons. À sa saison ­M16, il a obtenu 18 points en 18 matchs, incluant 10 buts. Lors de sa dernière campagne, dans la catégorie ­M15 Élite, il a inscrit 30 points en 25 matchs, en totalisant 11 buts. Il pourrait s’avérer un choix payant si une équipe de la ­LHJMQ prononçait son nom.

« J’ai toujours mis l’emphase sur l’importance d’être autant passeur que marqueur. J’aime ça être un joueur plus complet. Avec l’Académie, on peut se concentrer sur l’offensive, tout en développant notre jeu défensif qui est très important », confie celui qui compare son jeu à celui de ­Matthew ­Barzal, choix de premier tour des ­Islanders de ­New ­York.

Tel que mentionné précédemment, la ­COVID-19 est venue mettre un frein aux ligues scolaires qui n’ont eu recours qu’à des séances d’entraînement.

« C’était vraiment spécial, surtout que nous devions séparer les joueurs de secondaire 4 et ceux de secondaire 5. On était juste cinq joueurs de secondaire 4 sur notre moitié de patinoire, incluant les deux gardiens de but. On s’est adapté assez rapidement », témoigne celui qui vient d’avoir 16 ans.

« ­De mon côté, ça s’est bien passé. Je sais que pour certains joueurs, c’était plus difficile. Parfois, il y en a qui me demandait si j’étais tanné de juste pratiquer et je leur faisais voir les bons côtés. Pratiquer nous permet de travailler tous nos aspects du jeu et nous permet d’avancer sur les autres joueurs qui ont ­peut-être pris ça à la légère.

»On vient d’avoir un camp avec ­Optimize et on a voyait ceux qui étaient moins préparés. De mon côté, ça s’est bien passé et on a su qu’il y avait 81 recruteurs présents. J’ai déjà des équipes qui m’ont approché et d’autres avec qui j’ai pu discuter pendant la saison. C’est sûr que c’est un peu nuisible de ne pas avoir eu la chance de se prouver et de se faire voir dans des situations de match. Par contre, tout le même est dans le même bateau. »

Les ­États-Unis ?

Bien qu’il soit encore trop tôt pour lui de choisir la ­LHJMQ ou la voie des ­États-Unis, le jeune hockeyeur tentera sa chance du côté des ­Estacades (Midget ­AAA) de ­Trois-Rivières à l’automne prochain.

»Je vais ressayer le camp des ­Estacades. L’an dernier, j’avais réussi le ­pré-camp, mais j’ai moins bien fait au camp. Je n’avais jamais fait de camp vraiment dans ma carrière alors je n’étais pas habitué. J’ai appris de mon expérience et je vais arriver là bien préparer » , ­promet-il.

»Denis ­Francoeur nous prépare depuis longtemps à explorer le hockey américain et la ­LHJMQ et je ne sais pas encore quel sera mon choix. C’est vraiment dur comme choix et ça va dépendre d’où vient l’offre des ­États-Unis, si j’aime ma visite, la ville et l’environnement. C’est certain que je vais considérer les deux choix » , ­conclut-il.

La séance de sélection 2021 de la ­LHJMQ sera à nouveau tenue de manière virtuelle les 25 et 26 juin. Le premier tour sera présenté en direct de la chaîne ­YouTube de la ­LHJMQ le vendredi, alors que les rondes 2 à 14, ainsi que le repêchage américain, prendront place le samedi.