L’histoire à succès du casse-croûte Courteau

Ouvert en pleine pandémie, en mai 2020, le casse-croûte Courteau connaît un succès monstre à Trois-Rivières, si bien que l’entreprise s’apprête à ouvrir une troisième succursale. Celle-ci sera située sur le chemin Sainte-Marguerite dans le secteur Pointe-du-Lac. Les clients pourront s’y rendre d’ici quelques semaines.

L’histoire du Courteau a débuté sur la rue des Prairies, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. C’est le projet de deux gars, un enseignant et l’autre issu du milieu de la construction, qui ont décidé de se lancer en affaires il y a quelques mois.

« C’était un commerce saisonnier avant. On a parti le projet en mai 2020 et on a mis beaucoup d’énergie là-dedans pendant la pandémie. Face au succès, on a décidé d’étirer l’ouverture à l’automne, puis à l’hiver, puis à l’année », racontent les propriétaires, qui préfèrent demeurer dans l’ombre.

« C’est un travail d’équipe, donc un succès d’équipe. On ne veut pas être mis de l’avant plus qu’un autre de nos employés », expliquent-ils.

Le bouche à oreille a rapidement fait son effet. La demande étant toujours de plus en plus grande, les associés ont pris la décision d’ouvrir une deuxième succursale, en avril 2021, sur la rue de Ramezay, à proximité du centre-ville.

L’entreprise emploie à ce jour une trentaine de personnes. Avec la venue de la troisième succursale, le nombre d’employés passera à une cinquantaine.

Pour les propriétaires, le succès du casse-croûte s’explique en partie par les stratégies déployées sur les réseaux sociaux. « On a misé beaucoup sur la publicité, disent-ils. On s’est démarqué sur notre page Facebook. On a fait faire de belles photos professionnelles. On a eu plusieurs promotions, des concours, etc. »

« On s’implique aussi beaucoup dans la communauté, notamment auprès de Moisson Mauricie, pour la sclérose en plaques, des équipes sportives et des écoles secondaires », ajoutent-ils.

Originalité au menu

Il faut dire que les associés ont également développé un menu varié et original. Les succursales sont ouvertes à l’année, et ce, tous les jours. Les commandes en ligne sont d’ailleurs nombreuses et de plus en plus de clients optent pour la livraison via les applications telles qu’Uber Eats et DoorDash.

« On mise beaucoup sur la qualité de nos produits. On a des frites maison et on utilise du fromage frais. On a même installé un chapiteau pour y faire des spectacles. On se démarque par l’originalité de nos produits et de notre offre. Avec l’énergie qu’on met dans le projet, on se dit que le succès vient sûrement de ça », concluent les propriétaires.