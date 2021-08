L’heure de la retraite a sonné pour Claude Bolduc

Le 3 septembre, Claude Bolduc saluera une dernière fois les auditeurs de VIA 90,5 FM. Après 46 ans de carrière dans le monde de la radio, l’animateur raccrochera son micro et prendra sa retraite.

Ce n’est pas par manque de passion, au contraire! Claude Bolduc avait initialement prévu prendre sa retraite en 2020, mais comme la pandémie empêchait la réalisation de ses projets de voyage sous le soleil de Puerto Vallarta, son coup de coeur, il a demandé à son patron s’il pouvait rester encore un peu au micro.

« J’aime tant la radio. Je n’avais pas l’impression de venir au travail. J’aime le contact avec les gens, leur parler, l’ambiance ici. Ma femme et moi avons la chance d’être en santé. On veut profiter de la vie pendant que la santé y est toujours, voyager, passer du temps avec nos petits-enfants », précise-t-il.

L’homme de radio a débuté sa carrière à Québec. Il a œuvré pendant une dizaine d’années à CKCV avant de s’amener à CJTR, à Trois-Rivières, en 1985. Claude Bolduc y est resté jusqu’à sa fermeture en 1994.

« C’est le moment marquant de ma carrière, affirme-t-il sans hésitation. Ils avaient fermé six stations en même temps ce jour-là. Je me rappelle qu’en rentrant à 8h, on voyait qu’il se passait quelque chose. Nous avions été convoqués à 9h pour nous faire dire que la radio venait de fermer. On n’avait aucun pouvoir là-dessus. »

« Je me souviens qu’après cet événement, des gens faisaient signer une pétition pour que CHLN m’engage », raconte-t-il

C’est l’organisation d’un concert de Noël mettant en vedette Johanne Blouin, quelques mois plus tard, qui lui a finalement ouvert les portes de la station. Claude Bolduc avait alors approché CHLN pour faire la promotion du spectacle. Le premier contact était fait et il était embauché comme animateur quelques semaines plus tard. Il y est resté jusqu’en 2007, puis de 2008 jusqu’à l’achat de la station par Cogeco en 2011.

L’animateur a ensuite fait son entrée deux mois plus tard au 90,5 FM.

« À cette époque, il y avait très peu de gens à la station et on n’avait presque pas de budget. Ça n’allait pas tellement bien. Patrick Fortin a été embauché pour redresser la situation. C’est lui qui m’a téléphoné. Éric et Nathalie sont arrivés aussi par la suite. On voit que la fidélité des auditeurs s’est accrue grâce à la qualité de la programmation musicale. La station a connu un essor énorme en peu de temps », souligne-t-il.

Cette fidélité des auditeurs le touche, d’ailleurs. « Dernièrement, j’ai reçu des messages d’auditeurs qui disent m’écouter depuis l’époque de CJTR! Ils me remercient de les accompagner le matin. Je remercie tous les auditeurs pour leur fidélité. Pourquoi ont-ils décidé de m’écouter? Je ne saurais dire. Peut-être qu’il se développe une complicité au fil du temps. Si les auditeurs n’avaient pas été là, je n’aurais pas été là aujourd’hui. C’est cette fidélité qui m’a permis d’avoir cette carrière. »

Assurément, le contact avec le public va lui manquer, tout comme ce privilège d’avoir pu s’exprimer au micro, partager ses opinions avec les auditeurs toutes ces années.