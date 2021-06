L’Expo de Trois-Rivières prend la forme d’un rallye

À défaut de tenir son événement comme à l’habitude dans le contexte actuel, l’Exposition agricole de Trois-Rivières se transformera en rallye du 1er au 11 juillet.

Deux circuits de rallye à faire en voiture sont proposés. Mission: sensibiliser et éduquer la population au monde agricole et agroalimentaire.

L’Agricole Urbain est le circuit court qui explore les secteurs de Pointe-du-Lac et Trois-Rivières-Ouest. De son côté, le circuit long, À la Découverte de la Campagne, s’étend sur Trois-Rivières-Ouest, Pointe-du-Lac, Yamachiche, Saint-Thomas-de-Caxton, Saint-Étienne-des-Grès et des Forges Nord. Au cours du Rallye, les familles seront invitées à écouter des pistes audios, se rendre dans différents commerces et fermes et à répondre à des questions.

Les rallyes aborderont une variété d’autres sujets comme les parcs de Trois-Rivières, l’agriculture urbaine, certains sports comme le motocross et la planche à roulettes et un peu d’histoire avec des sites historiques dont celui de l’Exposition agricole de Trois-Rivières.

Par ailleurs, du 1er au 4 juillet, certains arrêts seront même animés afin d’amuser les participants. On y verra des prestations de Mandolyne et un musicien folklorique, ainsi que des animations avec Sanja Star et la troupe de danse Odaci.

Du 5 au 11 juillet, il sera possible de découvrir les deux rallyes de manière autonome.

Pour participer, chaque bulle familiale doit s’inscrire au www.expotr.ca au coût de 15 $ par voiture. Le point de départ du Rallye sera au terrain de l’Expo et un questionnaire et un support auditif contenant les pistes audios seront remis à chaque famille.

De plus, des affiches seront installées aux arrêts afin d’en apprendre davantage sur les animaux, la production et les produits dérivés de l’agriculture. Près de 2000$ en prix de participation sont à gagner.