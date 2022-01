L’expertise de Proaxion aux Jeux Olympiques de Pékin

Pour une troisième fois, l’entreprise trifluvienne Proaxion s’occupera de la mise en œuvre des protocoles sanitaires et de désinfection des installations canadiennes à Pékin, en Chine, pour le Comité olympique canadien.

L’équipe de Proaxion avait été fournisseur des équipements entourant la désinfection électrostatique des installations du Comité olympique canadien à Pyeongchang en Corée du Sud en 2017. Le contexte de pandémie mondiale et l’augmentation des mesures sanitaires l’avaient également amené à Tokyo avec une gamme de services et de technologies encore plus complète afin de mieux protéger les athlètes pendant leur séjour lors des Jeux olympiques de 2021.

Dans un contexte de propagation très rapide du variant Omicron, rien n’est laissé au hasard cette année. Des équipements supplémentaires seront envoyés afin d’améliorer la gestion sanitaire de leurs environnements.

» C’était un secret bien gardé, mais dès notre arrivée aux derniers Jeux en 2021, nous discutions de notre retour pour les prochains Jeux en 2022. Les pourparlers étaient déjà très avancés avec le Comité olympique canadien. Certains de nos équipements se trouvent d’ailleurs encore là-bas, ils seront transférés en Chine dans les prochains jours. C’est vraiment une grande fierté pour nous d’avoir la confiance de l’organisation olympique canadienne », explique Jean-François Picard, copropriétaire de Proaxion.

Ce sont quatre employés qui seront affectés en Chine à différents moments pendant les Jeux olympiques qui se dérouleront du 4 au 22 février 2022. Jean-François Picard et son associé Brian Massie seront les premiers à s’envoler vers Pékin le 20 janvier pour la mise en place de la protection antimicrobienne.

Proaxion appliquera le protocole Surface Sécure qui consiste à appliquer une membrane protectrice sur diverses surfaces telles que les poignées, les tables, les équipements, les chaises, etc.

L’entreprise trifluvienne supervisera le service d’entretien ménager effectué par les équipes locales et s’assurera que les normes sanitaires strictes sont respectées. Dans son protocole, l’équipe procédera aussi à des cultures bactériennes et des analyses de surfaces de façon quotidienne.

» Cette étape du protocole est assurément une des plus importante puisqu’elle nous permet d’être proactifs plutôt que réactifs à une problématique. Les analyses de surfaces nous permettent de faire des recommandations au comité, de changer ou d’ajouter des protocoles, agir en temps réel, et ainsi offrir un environnement plus favorable et plus sécuritaire à toute l’équipe canadienne », précise M. Picard.

À ce jour, l’entreprise compte 14 franchises partout au Canada et plus de 500 employés dont 200 à Trois-Rivières.

Aussi à lire: Proaxion dans la cour des grands