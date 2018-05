Lévesque chez les Conservateurs: «Une réciprocité d’enthousiasme»

Crédit photo : Photo Marie-Eve Veillette

POLITIQUE. De passage en Mauricie jeudi, Gérard Deltell n’a pas caché sa satisfaction de voir le maire de Trois-Rivières adhérer au Parti conservateur du Canada.

On se rappelle qu’Yves Lévesque avait signé sa carte de membre devant les caméras lors du congrès tenu à Saint-Hyacinthe au début du mois, lui qui semble pressenti comme candidat potentiel aux prochaines élections fédérales.

«Yves nous cible et on est très heureux de l’accueillir. C’est une cible réciproque, a avancé M. Deltell. C’était clair qu’il y avait un intérêt commun et ça suit son chemin. Maintenant, laissons les choses aller. N’allons pas plus vite que la musique, mais disons qu’on a une réciprocité d’enthousiasme par rapport à la candidature potentielle d’Yves.»

Train à grande fréquence

Le député de Louis-Saint-Laurent a également rappelé que son parti était très ouvert au projet de train à grande fréquence, qu’il qualifie de «structurant». «Évidemment, il faut attacher tout ça. On ne signe pas de chèque en blanc dans cette histoire-là mais oui, on regarde le tout de façon positive.»

Gérard Deltell visitait le comté de Berthier-Maskinongé, ce jeudi, pour rencontrer des gens d’affaires, des élus et des représentants d’organismes et discuter avec eux de leurs préoccupations et de leurs priorités. Vendredi, il fera le même exercice sur la Rive-Sud.