L’événement «50 ans et +… en Fête!» est de retour cette année le vendredi 24 mai au centre communautaire Des Ormeaux, de 9h30 à 21h, et le samedi 25 mai, au parc des Chenaux, de 13h à 16h. Il s’agit d’un événement entièrement dédié aux personnes de 50 ans et plus.

Pétanque, jeux de cartes, danse sociale et en ligne, souper-spectacle et prestations de quatre chorales sont au menu. Pour se procurer des billets : 819 372-4621, poste 4121. Mentionnons que la majorité des activités sont gratuites et se dérouleront à l’extérieur. En cas de pluie, les activités du vendredi seront annulées. Dans l’incertitude, nous invitons les personnes intéressées à téléphoner au 311 ou à consulter le www.v3r.net.