Leucan se joint à la campagne d’emballage de cadeaux

La campagne d’emballage de cadeaux de Noël est de retour et elle sera désormais chapeautée par Leucan Mauricie/Centre-du-Québec. À titre de nouveauté cette année, des bénévoles pourront emballer vos cadeaux au Carrefour Trois-Rivières Ouest également.

La campagne 2019 se tiendra du 12 au 24 décembre au Centre commercial Les Rivières. Au Carrefour, ce sera du 14 au 24 décembre.

«Pour une première année, c’est Leucan qui s’occupe de l’emballage de cadeaux de Noël. On s’est fixé un montant de 25 000$ à remettre à nos familles de Leucan», explique Annie Brousseau, directrice générale de Leucan Mauricie/Centre-du-Québec.

«C’est une campagne qui est très importante pour la logistique et également au niveau de «S’unir pour soutenir», un de nos slogans. On a besoin de plusieurs partenaires pour réussir ce projet et ça fonctionne déjà avec un partenaire financier majeur en Trois-Rivières Ford Lincoln, en plus des radios qui se sont associées à nous et des autres médias qui vont travailler avec nous.»

L’an dernier, la Société canadienne de la sclérose en plaques avait emballé 300 cadeaux, elle qui a opéré le kiosque pendant 13 ans.

«La Société canadienne de la sclérose en plaques nous a passé le flambeau. Ils nous ont aidés dans la logistique et ils restent là, pas loin. C’est d’ailleurs pourquoi on a décidé de leur dédier la journée du 16 décembre, donc tous les profits leur seront remis en guise de remerciements.»

Qui dit emballage de cadeaux dit besoin de mains. Leucan est toujours à la recherche de bénévoles pour l’occasion.

«On a besoin de bénévoles. On parle de 15 à 20 bénévoles par jour, du 12 au 24 décembre. On a plus de 1200 heures de bénévolat à combler et il reste encore des plages horaires disponibles», souligne Mme Brousseau.

Toutes personnes intéressées à offrir de leur temps sont invitées à communiquer avec Julie Maltais au 819-379-1010.