Leucan Mauricie/Centre-du-Québec lance le Clan des Défenseurs

À l’occasion du 20e anniversaire de l’Association dans la région en 2021, Leucan Mauricie/Centre-du-Québec invite les gens d’affaires et les entrepreneurs à joindre le Clan des Défenseurs. Ce dernier se veut un groupe de gens engagés dans leur communauté ayant à cœur l’accompagnement, le bien-être et la guérison des enfants atteints de cancer.

Pour se joindre au Clan, un Défenseur s’engage à faire un don d’un minimum de 1000$ à Leucan Mauricie/Centre-du-Québec qui soutient annuellement, depuis 20 ans, plus d’une cinquantaine de familles dont un enfant est atteint de cancer.

Pour souligner ce 20e anniversaire, l’objectif est de rassembler des Défenseurs des quatre coins de la Mauricie et du Centre-du-Québec afin d’amasser 20 000$ afin d’offrir aux familles dont un enfant est atteint de cancer l’accompagnement essentiel de Leucan à toutes les étapes de la difficile épreuve qu’elles traversent.

Leucan souligne d’ailleurs l’engagement des premiers Défenseurs qui ont déjà confirmé leur participation au Clan 2021, soit Séléna Baril, propriétaire du IGA Extra Famille Baril, Sylvain Baril, président d’Automatisation Baril, Sara Dubé, directrice Affaires publiques et Ressources humaines au Port de Trois-Rivières, Charlène Gauthier, directrice chez Trois-Rivières Ford-Lincoln, et Marc Paquin, président du Groupe Somavrac.

Leucan dans la région

En 2001, Sylvain Lemire est devenu le premier président régional de Leucan. Au début des années 90, son fils Philippe avait reçu un diagnostic de cancer pédiatrique avec une rechute trois années plus tard. Déjà impliqué dans le conseil d’administration de Leucan à Montréal, il a réalisé son souhait de créer la branche régionale de Leucan.

«Ce que j’ai ressenti dès le départ et que je ressens toujours, c’est que Leucan est une grande famille. Grâce à Leucan, les familles touchées par le cancer d’un enfant sont soutenues par une organisation qui les informe, les rassure et les réfère. Elles sont aussi entourées de personnes qui vivent la même épreuve et avec qui elles peuvent échanger», a témoigné M. Lemire.

Carol Beaudry a été la première employée de Leucan Mauricie/Centre-du-Québec. Toujours à l’emploi, elle est maintenant directrice provinciale des services aux familles, recherche et partenariats. «En 2003, j’ai joint le clan des bénévoles qui avaient démarré, quelques années auparavant, Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec. 20 ans après l’arrivée de Leucan dans la région, nous avons besoin de nouveaux Défenseurs pour poursuivre notre mission auprès des enfants atteints de cancer et leur famille. Devenir un Défenseur, c’est agir concrètement pour faire la différence.»

Pour joindre le Clan des Défenseurs, les intéressés sont invités à communiquer avec Marie-Pier Cloutier au 819-379-1010 (Poste 6224) ou par courriel au marie-pier.cloutier@leucan.qc.ca.