(LETTRE OUVERTE) La Route des Brasseurs fait un détour important…

TRIBUNE LIBRE. En tant que citoyenne de Shawinigan, j’ai toujours été fière de mon identité, fière des réussites de ma Ville et des défis que nous nous promettons de relever; mais surtout, je suis d’autant plus fière de nos entrepreneurs qui travaillent toujours d’arrache-pied sans compter les heures, et ce, en s’affligeant des conditions que peu d’entre nous ne tolérerions au quotidien… Ainsi, quel a été mon étonnement de constater que le symbole de la réussite shawiniganaise, et j’ai nommé la microbrasserie (ne montez pas aux barricades, je reviendrai à cette appellation…) le Trou du diable, ait été exclu de l’annonce de la venue de la Route des Brasseurs en Mauricie…

Je vous entends déjà clamer qu’« ils ont été vendus à Molson!», qu’ « ils ne sont plus une microbrasserie! », que les « règlements du concours font en sorte qu’ils ne peuvent pas participer! »… Et bien permettez-moi de remettre certaines informations à jour. Premièrement, il importe de mentionner que bien que la division des microbrasseries Molson ait acheté le Trou du diable, le Broue Pub reste quant à lui une coopérative de travail indépendante.

De plus, les deux adresses brassent toujours leur bière ici en Mauricie et offrent toujours des produits de dégustation.

Rappelons-nous aussi que Louis-Philippe Laroche du Trou du diable fut l’instigateur du projet et que ce dernier, tout comme Isaac Tremblay, se sont fait exclure du Regroupement des microbrasseries de la région par le président malgré que la charte ne faisait nullement mention d’affiliation ou de grands brasseurs.

Cette clause a été ajoutée par la suite. Était-il VRAIMENT nécessaire, et ce dans l’intérêt du client (!), d’ajouter à une version du projet élaboré suite au départ des membres du Trou du diable, dans une volonté à peine camouflée de les exclure, ladite condition d’être indépendant des grands brasseurs?

Les membres du regroupement, dans un effort de confrérie, auraient-ils pu considérer le Broue Pub, indubitablement admissible comme microbrasserie? Parle-t-on ici de « Route des brasseurs » ou de « Routes de microbrasseries indépendantes»? Toutes des questions qui me font, malheureusement, questionner les véritables intentions derrière cette annonce…

Malgré tout, la communauté shawiniganaise ne manque pas de me rendre fière par son engagement et sa collaboration : on pense au Broadway Pub qui se retire volontairement de l’événement par solidarité avec son confrère, mais on pense aussi au Trou du diable qui continue d’être le promoteur d’événements telle la 9 e édition de La soirée des Brasseurs mettant en vedette plusieurs microbrasseries de la région et d’ailleurs.

Ainsi, sans garder d’amertume (que je préfère garder pour la dégustation de nos bières locales), je souhaite un excellent succès à La route des Brasseurs de la Mauricie parce que la communauté shawiniganaise comprend également que l’essor de notre région ne dépend pas de nos succès respectifs, mais bien de notre capacité à célébrer les succès de chacun.

Jacinthe Campagna

Conseillère du District de la Cité, Shawinigan