(LETTRE OUVERTE) La CAQ consulte la population…mais pas partout!

Lettre ouverte à:

Madame Sonia Lebel

Ministre de la justice

Députée du comté de Champlain

Madame la ministre, vous proposez d’effectuer un référendum sur la réforme du système électoral lors de la prochaine élection. Je vous appuie. Vous ne contesterez pas le dernier jugement sur l’aide médicale à mourir dans la dignité. Je vous appuie.

D’ailleurs, depuis un an, je vois avec intérêt le gouvernement Legault garder le cap sur les volontés des citoyens Québécois. Je suis perplexe… Ce n’est pas le cas ici dans votre comté. Le CIUSSS MCQ veut fermer l’urgence mineure

de Cloutier-Du Rivage en disant offrir Plus et Mieux. Ce n’est pas vrai. Une clinique de proximité, vraiment?

A) Avant : Ouvert 16 heures/jour, 365 jours/an

Projet : Ouvert 8 heures/jour samedi, dimanche et jours fériés, 12 heures/jours en semaine.

MOINS

B) Avant : Un médecin dédié 100% au Sans-Rendez-Vous 16 heures 365 jours/an.

Projet : Un médecin avec et sans rendez-vous, 8 heures 260 jours/an (pas les fins de semaine)

MOINS

C) Avant : 4 infirmières au Sans-Rendez-Vous 16 heures 365 jours/an

Projet : 2 infirmières praticiennes avec et sans rendez-vous 12 heures/5jours et 1 infirmière

praticienne avec et sans rendez-vous 8 heures/2 jours

MOINS

D) Avant : Travailleurs sociaux, inhalothérapeutes, kinésiologues… étaient DÉJÀ à Cloutier il y a à

peine deux ans. Ce même CIUSSS les a retirés pour les transférer à Trois-Rivières au site St-Joseph.

ÉGAL

Pourquoi ne pas garder les services actuels en y ajoutant les infirmières praticiennes ? Et pourquoi pas un projet d’Urgence de proximité ?

Madame la ministre, plus de 6,000 personnes de votre comté ont pris le temps de s’arrêter, de discuter et de signer une pétition contre la réduction des services à Cloutier. Votre carrière de ministre est à Québec mais vos électeurs sont dans votre comté. Ils sont sous votre responsabilité.

Écoutez-les,

Pour de vrai,

S’il vous plaît.

Dr. Michel Gauthier