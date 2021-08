Lettre en réaction à l’article « Nouvel aménagement de la rue Latreille : des citoyens inquiets »

Après lecture de l’article, je me demande où est le problème soulevé par monsieur Pilon?

Votre rue, avant les travaux, était déjà très sécuritaire avec 2 trottoirs et une ligne blanche continue afin de créer un corridor pour cyclistes. Et même sans corridor, vous aurez toujours la présence de trottoirs pour vous protéger sur ce petit bout de rue.

Saviez-vous qu’aux dernières nouvelles, il y avait 66 dossiers de demandes de diminution de la vitesse dans les rues?

La rue P.E. Neveu où j’habite est classée 64 sur 66 donc parmi les moins urgentes. Nous citoyens, ne comprenons pas, car nous n’avons AUCUN moyen d’atténuation de la vitesse pour nous protéger. Que ce soit un seul trottoir, une ligne blanche continue pour démarquer un corridor pour piétons / cyclistes, des dos d’ânes, des bollards, des affiches ralentir, RIEN, ABSOLUMENT RIEN.

Cela veut dire que nous sommes tous des personnes VULNÉRABLES lorsque nous allons simplement chercher notre courrier par exemple.

Eh oui, simplement pour aller chercher nos factures dans notre boîte à lettre nous risquons de subir des dommages physiques graves voire même la mort.

Simplement penser à un autobus de 30000 livres qui passe à quelques pieds de nous à pleine vitesse me donne des frissons.

Et oui nous avons un CPE, des garderies en milieu familial, une école et un parc. Les gens qui empruntent P.E. Neveu doivent se faufiler parmi les véhicules qui y circulent. Et avec les boîtes postales situées en plein milieu du tronçon, vous pouvez imaginer les situations cocasses voire dangereuses qui se produisent.

Étant donné qu’une image vaut mille mots, j’ai joint à cette lettre quelques photos.

Lors de notre rencontre avec un fonctionnaire de la ville, nous avions proposé de PAYER pour des mesures telles dos d’âne, bollards et même peinturer le mot RALENTISSEZ sur l’asphalte. Oui nous avons suggéré de payer et même faire les travaux nous-mêmes.

La réponse fût un REFUS total.

Dans votre cas, vous n’aurez à débourser aucun frais, RIEN pour vous sur-protéger.

Permettez-moi alors de faire la demande suivante à notre ville : Étant donné que des citoyens de la rue Latreille ne semblent pas contents des travaux visant à rendre une portion de leur rue encore plus sécuritaire qu’elle ne l’était, pourquoi ne pas simplement les arrêter et utiliser le reste du budget pour nous protéger au moins MINIMALEMENT, nous résidents sur P.E. Neveu?